عائلة جندي أسير لدى المقاومة تهاجم نتنياهو وغانتس وكوخافي

القدس المحتلة / سما /

هاجمت عائلة الجندي الإسرائيلي هدار غولدن، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير جيشه بيني غانتس، ورئيس أركان جيشه أفيف كوخافي.

واختفت أثار غولدن في قطاع غزة خلال حرب 2014، وتلمح حركة حماس إلى أنه أسيرٌ لديها.

واتهمت العائلة - بحسب القناة العبرية السابعة - نتنياهو وغانتس وكوخافي بالتخلي عن ابنها المفقود منذ 6 سنوات، وأنهم يسعون لعقد صفقة مع حماس بدون الاهتمام بجلب ابنها، والجندي الآخر أورون شاؤول.

وتأتي هذه التصريحات، بعد أنباء وردت في قناة ريشت كان العبرية أمس عن أن إسرائيل مهتمة بالهدوء مع حماس وتقديم تسهيلات لغزة مقابل ضمان الهدوء، مع تغيير في سياسة ربط ذلك بعودة الإسرائيليين المفقودين بغزة.