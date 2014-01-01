  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

عائلة جندي أسير لدى المقاومة تهاجم نتنياهو وغانتس وكوخافي

الجمعة 06 نوفمبر 2020 11:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عائلة جندي أسير لدى المقاومة تهاجم نتنياهو وغانتس وكوخافي



القدس المحتلة / سما /

هاجمت عائلة الجندي الإسرائيلي هدار غولدن، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير جيشه بيني غانتس، ورئيس أركان جيشه أفيف كوخافي.

واختفت أثار غولدن في قطاع غزة خلال حرب 2014، وتلمح حركة حماس إلى أنه أسيرٌ لديها.

واتهمت العائلة - بحسب القناة العبرية السابعة - نتنياهو وغانتس وكوخافي بالتخلي عن ابنها المفقود منذ 6 سنوات، وأنهم يسعون لعقد صفقة مع حماس بدون الاهتمام بجلب ابنها، والجندي الآخر أورون شاؤول.

وتأتي هذه التصريحات، بعد أنباء وردت في قناة ريشت كان العبرية أمس عن أن إسرائيل مهتمة بالهدوء مع حماس وتقديم تسهيلات لغزة مقابل ضمان الهدوء، مع تغيير في سياسة ربط ذلك بعودة الإسرائيليين المفقودين بغزة.

#غزة #حماس #اسير #اسرائيل #هدار غولدن

الأكثر قراءة اليوم

مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع الحلقة 5 الخامسة (شاهد)

رئيس المخابرات السعودية الأسبق يكشف ما يقلقه إذا فاز بايدن

شاهد .. سبب وفاة بدر الماس زوج شوق الهادي في أمريكا

بايدن يرد على ترامب : لا الآن ولا في أي وقت

داخلية غزة تتخذ عدة قرارات جديدة لمواجهة فيروس كورونا بالقطاع

مقابل الهدوء.. غانتس بطريقه للموافقة على استيراد منتجات وإصدار تصاريح لرجال أعمال من غزة

تفاوت تقديرات الخبراء الإسرائيليين حول توجهات بايدين بشأن إسرائيل مصير التطبيع...

الأخبار الرئيسية

صحة غزة تحذر: الامور تتجه نحو الاسوأ.. وقد نجد أنفسنا أمام أعداد متزايدة بشكل ملحوظ

حراس

مع اقتراب حسم الانتخابات...جهاز الخدمة السرية يحيط بايدن

عباس وبايدن

مسؤول أمني إسرائيلي: بايدن لن يسارع للاعتناء بالقضية الفلسطينية.. وعلاقتنا مع واشنطن أهم من أي حلف

3 وفيات و681 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في فلسطين خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

ترقب فلسطيني حذر واحتمالات مفتوحة لمستقبل الصراع: هل فوز بايدن هو السيناريو الأفضل للفلسطينيين؟