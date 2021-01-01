الصحة الإسرائيلية : 560 إصابة جديدة بكورونا

القدس المحتلة / سما /

أفادت معطيات وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم، الجمعة، بأنه تم تسجيل 560 إصابة بفيروس كورونا، إثر إجراء 34,102 فحص لكورونا، وتبين أن نسبة الفحوصات الإيجابية في انخفاض وبلغت الآن 1.7%.

وأضافت الوزارة أنه يرقد في المستشفيات حاليا 327 مريضا بكورونا في حالة خطيرة، وبينهم 147 مريضا يخضعون لتنفس اصطناعي. وبلغت حصيلة الوفيات من جراء كورونا 2639.

وأصيب بكورونا 318,111 شخصا منذ بداية الجائحة، وتماثل للشفاء 306,514 شخصا، فيما لا يزال هناك 8958 مصابا نشطا بكورونا في هذه الأثناء.

وصادق المجلس الوزاري المصغر لشؤون كورونا (كابينيت كورونا)، أمس، على أنظمة الطوارئ الخاصة التي ستتيح فتح المحال التجارية المطلة على الشوارع بدءا من يوم الأحد المقبل. وتقرر اعتبار تواجد أكثر من أربعة زبائن في المتجر بنفس الوقت، مخالفة جنائية.

من جانبه، قال مُنسق مكافحة كورونا في الحكومة الإسرائيلية المنتهية ولايته، بروفيسور روني غمزو، إن الإصابات بفيروس كورونا المستجد، في موجة ارتفاع لدى المجتمع العربي.

وقال غمزو في مؤتمر صحافي عقده مساء اليوم، "لقد أغلقنا مجدل شمس منذ عشرة أيام والآن نغلق مسعدة، نحن نرفع من المعايير وهذا يضع عدة مدن أخرى تحت خطر الإغلاق".

وأشار غمزو إلى أن العدوى تنتقل بين البلدات والقرى، ما يجعل من خيار الإغلاق ضروريا للسيطرة على انتشار الفيروس.

واعتبر غمزو أن موجة التباطؤ في انتشار الفيروس توقفت، لافتا إلى تسجيل 600 -700 حالة يوميا. وأضاف أن مؤشر العدوى R بلغ 0.6، مشددا على أنه قد يرتفع تدريجيا مع العودة إلى الروتين وفتح جهاز التعليم.

وحذر غمزو من أن الإصابات في هذه المرحلة تحدث في معظم الأحيان لحالات لا تظهر عليها أعراض المرض، ما يجعل المريض لا يدرك أنه ناقل للعدوى، موضحا أن ذلك يمكن أن يحدث لجميع الأعمار.