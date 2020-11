شاهد ..مستشارة ترامب الروحية: الشياطين تحاول سرقة فوزنا والملائكة تأتي من إفريقيا لمساعدتنا!

أقامت باولا وايت، الداعية الإنجيلية الأمريكية والمستشارة الروحية للرئيس دونالد ترامب، صلاة مثيرة من أجل فوزه على منافسه في انتخابات الرئاسة جو بايدن.

ورددت وايت التي تتولى منصب مستشارة البيت الأبيض الخاصة بمبادرة الإيمان والفرص المتاحة، في الصلاة: "أسمع صوت النصر، ويقول الرب إن ذلك حصل، وأسمع في السماوات: النصر.. النصر.. النصر".

Presidential spiritual adviser Paula White is currently leading an impassioned prayer service in an effort to secure Trump's reelection. pic.twitter.com/hCSRh84d6g