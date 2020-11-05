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أبو تريكة يطالب ترامب باستخدام تقنية "الفار"... صورة

الجمعة 06 نوفمبر 2020 08:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبو تريكة يطالب ترامب باستخدام تقنية "الفار"... صورة



وكالات

أثار اللاعب المصري السابق، مذيع قنوات "بي ان سبورت"، محمد أبو تريكة، تفاعلا على تغريدة نشرها معقبا على تغريدة للرئيس الأمريكي، في عملية فرز الأصوات الانتخابية.

وغرد أبو تريكة، تعقيبا على تغريدة نشرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال فيها "محامونا طلبوا إمكانية ’الوصول الهادف‘ ولكم ما الجيد الذي سيحدثه هذا؟ الضرر وقع بالفعل لنزاهة نظامنا وللانتخابات الرئاسية ذاتها، هذا ما يجب مناقشته".

ليجيب أبو تريكة، بتغريدة طالب فيها ترامب، بالعودة لتقنية "الإعادة بالفيديو" أو كما تعرف بـ"الفار"، قائلا "الرئيس السابق استخدم تقنية VAR"، مع صورة لحكم كرة قدم يستعين بهذا النظام.

هذا وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن هناك عددا من المخالفات المرتبطة بالانتخابات في جميع أنحاء البلاد، لافتا إلى أن "الانتخابات يجري تزويرها وسرقتها" على حد قوله.

وأضاف ترامب في مؤتمر صحفي من البيت الأبيض: "إن هدفنا هو الدفاع عن نزاهة الانتخابات ولن أسمح بإسكات الناخبين".

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