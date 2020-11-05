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العثور على 1.8 مليون "أرواح ميتة" بين الناخبين في الولايات المتحدة

الجمعة 06 نوفمبر 2020 08:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
العثور على 1.8 مليون "أرواح ميتة" بين الناخبين في الولايات المتحدة



وكالات

قام المراقبون القضائيون بفحص الإحصاءات الديموغرافية ومقارنتها بالناخبين المسجلين، ونتيجة لذلك، اتضح أنه في بعض الولايات كان هناك ما يقرب من ضعف عدد أصوات المواطنين الذين لهم حق التصويت، حسب الموقع الإلكتروني لمنظمة Judicial Watch.

على سبيل المثال، في تكساس، سجلت إحدى الدوائر 187 بطاقة اقتراع لكل 100 ناخب. بشكل عام، حدد الفحص 1.8 مليون "روح ميتة" في 353 مقاطعة في 29 ولاية.

وقال رئيس جمعية مراقبي القضاء توم فيتون: "إننا نرى التهور الأعمى في إرسال بطاقات الاقتراع والطلبات بفضل هذا الفحص. "قوائم الناخبين القذرة تعني انتخابات قذرة".
تقوم الولايات المتحدة حاليًا بفرز الأصوات لمرشحي الرئاسة.

وتشير النتائج الأولية إلى اقتراب المرشح الديمقراطي جو بايدن من الفوز، فقد حطم بايدن، أمس الأربعاء الرقم القياسي بحصده أكبر عدد من الأصوات يحصل عليه مرشح رئاسي في التاريخ الأمريكي.

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