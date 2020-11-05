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"نيكون" تعلن عن مفاجأة لحاملي هذه الكاميرات

الجمعة 06 نوفمبر 2020 07:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"نيكون" تعلن عن مفاجأة لحاملي هذه الكاميرات



وكالات

طرحت شركة "نيكون" اليابانية المتخصصة في مجال التصوير برنامجا جديدا يحول الكاميرا غير المزودة بمرآة إلى كاميرا ويب متطورة.

وتوفر "نيكون" برنامجها الجديد الذي يحمل اسم "Webcam Utility" مجانا في إصدار تجريبي لكل من نظام "ويندوز 10" وأجهزة حاسوب "ماك" من شركة "آبل"، بحسب موقع "إنغادجيت".

ومع تحول الكاميرا التي من دون مرآة إلى كاميرا ويب، أصبح في الإمكان استخدامها في مكالمات الفيديو الجماعية، وكذلك للبث المباشر.


ويدعم البرنامج حاليا كاميرات "نيكون" التالية: "Z 7II ،Z 7 ،Z 6II ،Z 6 ،Z 5 ،Z 50 ،D6 ،D5 ،D850 ،D810 ،D780 ،D750 ،D500 ،D7500 ،D7200 ،D5600 ،D5500 ،D5300 وD3500"، كما أنه سيعمل مع طرزها القادمة أيضا.

يشار إلى أن العديد من الشركات الرائدة في مجال تصنيع الكاميرات طرحوا، في الأشهر الماضية، برامج مماثلة لـ"Webcam Utility"، بعدما أصبحت مكالمات الفيديو الجماعية تلقى انتشارا أكبر وسط إجراءات البقاء في المنزل لمكافحة فيروس "كورونا" المستجد.

#شركة نيكون #كاميرا متطورة #ويندوز 10 #شركة آبل

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