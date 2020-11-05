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ترامب: يجري تزوير وسرقة الانتخابات

الجمعة 06 نوفمبر 2020 06:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب: يجري تزوير وسرقة الانتخابات



واشنطن /سما/

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن هناك عدد من المخالفات المرتبطة بالانتخابات في جميع أنحاء البلاد، لافتا إلى أن "الانتخابات يجري تزويرها وسرقتها" على حد قوله.

وأضاف ترامب في مؤتمر صحفي من البيت الأبيض: "إن هدفنا هو الدفاع عن نزاهة الانتخابات ولن أسمح بإسكات الناخبين".

وقال الرئيس الأمريكي "إذا أحصيتم الأصوات القانونية فأنا أفوز بسهولة"، لافتا  إلى أنه "في طريقه للفوز بأريزونا".


وجرت، يوم الثلاثاء الماضي، عمليات الاقتراع المباشر في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بعد أن أدلى نحو 100 مليون شخص بأصواتهم بشكل مبكر عبر البريد والتصويت عن بعد، ما يمثل مشاركة قياسية في هذه الآلية التي اقتضتها متطلبات جائحة فيروس كورونا.

وتشير النتائج الأولية إلى اقتراب المرشح الديمقراطي جو بايدن من الفوز، فقد حطم بايدن، أمس الأربعاء الرقم القياسي بحصده أكبر عدد من الأصوات يحصل عليه مرشح رئاسي في التاريخ الأمريكي.

ويعتبر هذا السباق الانتخابي الأشرس منذ عقود، حيث يأتي في وقت تعيش فيه الولايات المتحدة مشاكل داخلية كبيرة بسبب جائحة فيروس كورونا وأزمة اقتصادية وارتفاع مستوى بطالة حاد والتوتر الناجم عن العنصرية وعنف الشرطة وما يرافقه من احتجاجات واسعة.

وستكون أصوات نيفادا الـ6 من المجمع الانتخابي، العامل الحاسم لانتصار بايدن، باعتبار أنه حسم ميشيغان وويسكونسن الأربعاء، وأصبح بعيدا في الصدارة بولاية أريزونا.

وأعلنت لجنة الانتخابات في ولاية نيفادا الأمريكية، مساء اليوم الخميس، أن الفرق في الأصوات بين ترامب وبايدن يزيد على 11 ألفا لصالح الأخير.

#ترامب #تزوير الانتخابات #البيت الأبيض #أريزونا #ولاية نيفادا #ويسكونسن #ولاية ميشيغان

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