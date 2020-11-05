  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

بايدن يواصل الضغط على ترامب في جورجيا.. ويقترب من "المفاجأة"

الجمعة 06 نوفمبر 2020 05:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بايدن يواصل الضغط على ترامب في جورجيا.. ويقترب من "المفاجأة"



وكالات

قلص المرشح الديمقراطي جو بايدن الفارق مع منافسه الجمهوري الرئيس الأميركي دونالد ترامب في جورجيا إلى نحو 1900 صوت، مع فرز 99 بالمئة من إجمالي أصوات الولاية.



وحسب مركز إديسون للأبحاث، فقد  حصل ترامب على 49.4 بالمئة من الأصوات مقابل النسبة ذاتها لبايدن، الذي يواصل حصد المزيد من الأصوات مع تبقي نحو 15 ألف صوت في جورجيا.

وتقدر وسائل إعلام أميركية أن بايدن قد يقلب الطاولة على ترامب في الولاية التي تضم 16 صوتا انتخابيا، مما سيمكنه من حسم الانتخابات بفارق مريح.

كما أكد مركز إديسون أن ترامب لا يزال متقدما في بنسلفانيا بعد فرز 94 بالمئة من الأصوات، بـ49.8 بالمئة من الأصوات في مقابل 49 بالمئة لبايدن.

وفي المقابل، أعلن المركز تفوق بايدن في أريزونا بنسبة 50.3 بالمئة مقابل 48.3 بالمئة لترامب، وذلك بعد فرز 88 بالمئة من الأصوات.

#جو بايدن #جورجيا #دونالد ترامب #مركز اديسون للابحاث #الانتخابات الأمريكية #ولاية أريزونا #ولاية بنسلفانيا

الأكثر قراءة اليوم

نتائج امتحان السبر الترشيحي للبكالوريا 2021 برقم الاكتتاب للفرع الأدبي العلمي في سوريا

مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع الحلقة 5 الخامسة (شاهد)

أين وصلت نتائج الانتخابات وما دور "مدينة الذنوب "في الحسم ؟

"واللا" العبري : نتنياهو خان ترامب ورفض مساندته علنا في الانتخابات الاميركية

ملخص أهداف مباراة الرائد والوحدة في الدوري السعودي 2020

تفاوت تقديرات الخبراء الإسرائيليين حول توجهات بايدين بشأن إسرائيل مصير التطبيع...

غانتس يحدد شروطه بشأن قطاع غزة.. ويقول: لن يجد الفلسطينيون شريكًا أكثر استعدادًا للحوار مني

الأخبار الرئيسية

جو بايدن

بايدن يرد على ترامب : لا الآن ولا في أي وقت

داخلية غزة تتخذ عدة قرارات جديدة لمواجهة فيروس كورونا بالقطاع

860x484 - 2020-11-05T212753.799

مقابل الهدوء.. غانتس بطريقه للموافقة على استيراد منتجات وإصدار تصاريح لرجال أعمال من غزة

بعد انقطاع دام لمدة شهرين.. قناة اسرائيلية: تجدد مباحثات صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحماس..

تفاوت تقديرات الخبراء الإسرائيليين حول توجهات بايدين بشأن إسرائيل مصير التطبيع...