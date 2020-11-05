بايدن يواصل الضغط على ترامب في جورجيا.. ويقترب من "المفاجأة"

وكالات

قلص المرشح الديمقراطي جو بايدن الفارق مع منافسه الجمهوري الرئيس الأميركي دونالد ترامب في جورجيا إلى نحو 1900 صوت، مع فرز 99 بالمئة من إجمالي أصوات الولاية.





وحسب مركز إديسون للأبحاث، فقد حصل ترامب على 49.4 بالمئة من الأصوات مقابل النسبة ذاتها لبايدن، الذي يواصل حصد المزيد من الأصوات مع تبقي نحو 15 ألف صوت في جورجيا.

وتقدر وسائل إعلام أميركية أن بايدن قد يقلب الطاولة على ترامب في الولاية التي تضم 16 صوتا انتخابيا، مما سيمكنه من حسم الانتخابات بفارق مريح.

كما أكد مركز إديسون أن ترامب لا يزال متقدما في بنسلفانيا بعد فرز 94 بالمئة من الأصوات، بـ49.8 بالمئة من الأصوات في مقابل 49 بالمئة لبايدن.

وفي المقابل، أعلن المركز تفوق بايدن في أريزونا بنسبة 50.3 بالمئة مقابل 48.3 بالمئة لترامب، وذلك بعد فرز 88 بالمئة من الأصوات.