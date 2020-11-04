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ضجة بعد عرض 30 فتاة للزواج عبر الإنترنت في السعودية

الجمعة 06 نوفمبر 2020 04:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ضجة بعد عرض 30 فتاة للزواج عبر الإنترنت في السعودية



وكالات

عرض مركز رعاية حكومي في السعودية 30 فتاة يرعاهن للزواج عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن يضطر لحذف الإعلان بعد موجة الانتقادات وبدء تحقيق رسمي في الحادث.

وتداول مغردون الإعلان المنسوب لمركز الجوف التخصصي التابع لوزارة الموارد البشرية والشؤون الاجتماعية حيث ورد فيه: "لدينا في مركز الجوف التخصصي أكثر من 30 فتاة من 20 إلى 40 سنة من ذوات الإعاقة البسيطة والقادرات على الزواج وإعمار البيت، فليبارك الله من يسعى لسترهن وتوفيقهن مع إدارة المركز".


وقوبل الإعلان بردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، وشن غالبية المعلقين هجوما على المركز والمشرف عليه خالد الحبوب، الذي ينسب له نشر الإعلان.

وتداول العديد من المغردين هاشتاغ #مركز_الجوف_يتاجر_بالبشر"، مع انتقادات حادة للإعلان ودعوات تطالب بمحاسبة المسؤولين عنه.


بدورها، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية مساء اليوم الخميس، بدء التحقيق في التغريدة المثيرة للجدل، والمنسوبة للمركز والقائمين عليه.


وقال المتحدث باسم الوزارة ناصر الهزاني عبر "تويتر": "إشارة إلى ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي حول أحد المراكز التابعة لفرع منطقة الجوف، جار التحقق من ذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة حسب الأنظمة المتبعة".

#السعودية #مواقع التواصل الاجتماعي #موجة الانتقادات #تحقيق رسمي #الزواج عبر الانترنت #هاشتاغ #مركز_الجوف_يتاجر_بالبشر #وزراة الموارد والتنيمة الاجتماعية السعودية

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