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ميلان يتعرض لخسارة قاسية على أرضه بثلاثية من إمضاء يوسف يازجي (فيديو)

الجمعة 06 نوفمبر 2020 04:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ميلان يتعرض لخسارة قاسية على أرضه بثلاثية من إمضاء يوسف يازجي (فيديو)



وكالات

تعرض ميلان الإيطالي لخسارة كبيرة على أرضه أمام ليل الفرنسي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما يوم الخميس، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثامنة للدوري الأوروبي.

ويدين الفريق الفرنسي بالفضل في الفوز للاعبه التركي يوسف يازجي الذي سجل أهداف المباراة الثلاثة "هاتريك" في الدقائق 22 من ركلة جزاء و55 و58.


وبهذه الخسارة، توقف رصيد ميلان عند 6 نقاط وتراجع لمركز الوصافة متخلفا بنقطة عن ليل الذي انتزع صدارة المجموعة الثامنة.

وحسب شبكة "أوبتا" العالمية للإحصائيات، فإن هذه الخسارة هي الأولى لميلان منذ 242 يوما، وبالتحديد منذ أن سقط أمام جنوى بنتيجة 1-2 في منافسات الدوري الإيطالي في مارس الماضي. 


وفي المباراة الثانية للمجموعة الثامنة تغلب سبارتا براغ التشيكي على مضيفه سيلتيك الإسكتلندي بنتيجة 4-1، ليحقق الفريق التشيكي أول ثلاث نقاط في المسابقة ويصعد إلى المركز الثالث تاركا سيلتيك في قاع الترتيب بنقطة يتيمة

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