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الاتحاد الأوروبي: نراقب سير الانتخابات الأمريكية عن كثب

الجمعة 06 نوفمبر 2020 04:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاتحاد الأوروبي: نراقب سير الانتخابات الأمريكية عن كثب



وكالات

أعلن الاتحاد الأوروبي أنه يراقب عن كثب تطورات العملية الانتخابية في الولايات المتحدة، مشددا على ضرورة انتظار النتائج الرسمية.


وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية إيريك مامير: "الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك نظاما انتخابيا صلبا وهياكل وآليات واضحة لفض النزاعات، ويعود للسلطات الأمريكية إدارة الوضع".

ورغم أن المسؤولين الأوروبيين لم يعلنوا صراحة عن تفضيلهم لمرشح دون آخر، إلا أن العديد منهم عبروا أكثر من مرة عن رغبتهم بـ"رؤية رئيس أمريكي يلتزم بالعمل ضمن المؤسسات الدولية والنظم العالمية".

وتظهر النتائج الجزئية تقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن على منافسه الجمهوري الرئيس الحالي دونالد ترامب.

#الاتحاد الاوروبي #الانتخابات الرئاسية الامريكية #ايريك مامير #الولايات المتحدة الأمريكية #دونالد ترامب #جو بايدن

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