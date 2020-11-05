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جدل واسع حول أصغر عضو منتخب في الكونغرس الأمريكي

الجمعة 06 نوفمبر 2020 03:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جدل واسع حول أصغر عضو منتخب في الكونغرس الأمريكي



وكالات

أصبح الجمهوري ماديسون كوثورن البالغ 25 عاما، أحد أصغر الأعضاء المنتخبين سنا في تاريخ الكونغرس الأمريكي بعد قيادته حملة انتخابية مثيرة للجدل.

وحسب نتائج شبه نهائية صدرت الثلاثاء، فاز كوثورن بمقعد في مجلس النواب عن الدائرة 11 في ولاية كارولاينا الشمالية بنسبة 54,5 بالمئة من الأصوات ضد منافسه الديمقراطي الضابط المتقاعد مو ديفيس البالغ 62 عاما.

وكوثورن الذي أصيب بالشلل جرّاء حادث عندما كان عمره 18 عاما ويستخدم الآن كرسيا نقالا، من المتوقع أن يصبح أصغر عضو في الكونغرس منذ وليام سي كلايبورن الذي انتخب عام 1797 وهو في سن 22 عاما.

وكوثورن أصغر بأربع سنوات من النائبة اليسارية الكساندريا أوكاسيو-كورتيز التي كانت تبلغ من العمر 29 عاما عندما تم انتخابها عام 2018.

وقال كوثورن المؤيّد لترامب والذي دعي للتحدث خلال المؤتمر الجمهوري في أغسطس: "المجد لله، أنا متحمّس لخدمة كل فرد في هذه المنطقة".

وأثار كوثورن الجدل بعد ظهور صورة له على إنستغرام تجمعه مع أخيه خلال زيارتهما "عش النسور"، أحد البيوت التي كان أدولف هتلر يقضي فيها عطلاته في ألمانيا.

وأرفق كوثورن الصورة بتعليق: "المنزل المخصص للفوهرر لقضاء عطلاته. زيارة عش النسور كان على قائمة أمنياتي منذ فترة، ولم تكن مخيبة للآمال"، لكنه رغم ذلك وصف هتلر في التعليق بـ"الشر الأكبر".

ودافع كوثورن عن نفسه بالقول إنه كان يفكر عندما قام بالزيارة بفرحة الجنود الذين هزموا هتلر.

#الكونغرس الأميركي #ماديسون كوثورن #الانتخابات الأمريكية #ولاية نورث كارولينا #هتلر #انستغرام #ألمانيا

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