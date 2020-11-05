  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

برلين تدعو مرشحي الانتخابات الأمريكية لضبط النفس

الجمعة 06 نوفمبر 2020 03:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
برلين تدعو مرشحي الانتخابات الأمريكية لضبط النفس



وكالات

دعا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس مرشحي الانتخابات الأمريكية جو بايدن ودونالد ترامب إلى ضبط النفس لحين إعلان نتائج التصويت، مؤكدا أن التصعيد أمر غير مسؤول.

وقال في حديث لشبكة "فونكه" الإعلامية: "الولايات المتحدة لا يجب أن تختزل في شخص واحد. أي شخص يواصل صب الزيت على النار في مثل هذا الموقف يتصرف بشكل غير مسؤول".

وأضاف في تعليقه على مجريات الانتخابات: "حان الوقت الآن للحفاظ على الهدوء حتى تتوفر نتيجة محددة بشكل مستقل".

وأكد أنه "من أجل قبول النتيجة، التي لم يتم تحديدها بعد، يجب على الجميع أولا التحلي بضبط النفس".

#برلين #ألمانيا #دونالد ترامب #جو بايدن #الانتخابات الأمريكية #الولايات المتحدة الأمريكية #ضبط النفس #التصويت #شبكة فونكة

الأكثر قراءة اليوم

نتائج امتحان السبر الترشيحي للبكالوريا 2021 برقم الاكتتاب للفرع الأدبي العلمي في سوريا

مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع الحلقة 5 الخامسة (شاهد)

أين وصلت نتائج الانتخابات وما دور "مدينة الذنوب "في الحسم ؟

"واللا" العبري : نتنياهو خان ترامب ورفض مساندته علنا في الانتخابات الاميركية

ملخص أهداف مباراة الرائد والوحدة في الدوري السعودي 2020

وفاة صحفي فلسطيني من قناة الجزيرة بفيروس كورونا

الانتخابات الأمريكية.. 6 أصوات تفصل بايدن عن البيت الأبيض والحسم في "الولاية الفضية"

الأخبار الرئيسية

جو بايدن

بايدن يرد على ترامب : لا الآن ولا في أي وقت

داخلية غزة تتخذ عدة قرارات جديدة لمواجهة فيروس كورونا بالقطاع

860x484 - 2020-11-05T212753.799

مقابل الهدوء.. غانتس بطريقه للموافقة على استيراد منتجات وإصدار تصاريح لرجال أعمال من غزة

بعد انقطاع دام لمدة شهرين.. قناة اسرائيلية: تجدد مباحثات صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحماس..

تفاوت تقديرات الخبراء الإسرائيليين حول توجهات بايدين بشأن إسرائيل مصير التطبيع...