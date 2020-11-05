السجن المؤبد لجزائري أدين بقتل امرأة والتخطيط لعمل إرهابي في فرنسا

وكالات

أصدرت محكمة فرنسية حكما بالسجن المؤبد للجزائري سيد أحمد غلام المدان بقتل امرأة، والتخطيط لعمل إرهابي بضواحي باريس عام 2015.

وقضت المحكمة أيضا باستحالة الإفراج عن غلام إلا بعد قضائه 22 عاما على الأقل في السجن وفي حال تم العفو عنه في وقت لاحق وخرج من السجن، يتم طرده من الأراضي الفرنسية.



وأدين غلام، وهو طالب قادم من الجزائر، بقتل المواطنة الفرنسية أوريلي شاتلان، والتخطيط لهجوم على كنيسة في فيلجويف جنوبي العاصمة الفرنسية في أبريل 2015.

وأظهرت التحقيقات أنه كان على صلة بالإرهابيين في سوريا، حيث توجه إلى تركيا عام 2014 للالتحاق بالجماعات المسلحة في سوريا، ثم عاد إلى فرنسا، حيث تم اعتقاله في 2015.