  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

السجن المؤبد لجزائري أدين بقتل امرأة والتخطيط لعمل إرهابي في فرنسا

الجمعة 06 نوفمبر 2020 03:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
السجن المؤبد لجزائري أدين بقتل امرأة والتخطيط لعمل إرهابي في فرنسا



وكالات

أصدرت محكمة فرنسية حكما بالسجن المؤبد للجزائري سيد أحمد غلام المدان بقتل امرأة، والتخطيط لعمل إرهابي بضواحي باريس عام 2015.

وقضت المحكمة أيضا باستحالة الإفراج عن غلام إلا بعد قضائه 22 عاما على الأقل في السجن وفي حال تم العفو عنه في وقت لاحق وخرج من السجن، يتم طرده من الأراضي الفرنسية.


وأدين غلام، وهو طالب قادم من الجزائر، بقتل المواطنة الفرنسية أوريلي شاتلان، والتخطيط لهجوم على كنيسة في فيلجويف جنوبي العاصمة الفرنسية في أبريل 2015.

وأظهرت التحقيقات أنه كان على صلة بالإرهابيين في سوريا، حيث توجه إلى تركيا عام 2014 للالتحاق بالجماعات المسلحة في سوريا، ثم عاد إلى فرنسا، حيث تم اعتقاله في 2015.

#فرنسا #السجن المؤبد #الجزائر #باريس #سوريا #تركيا

الأكثر قراءة اليوم

نتائج امتحان السبر الترشيحي للبكالوريا 2021 برقم الاكتتاب للفرع الأدبي العلمي في سوريا

مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع الحلقة 5 الخامسة (شاهد)

أين وصلت نتائج الانتخابات وما دور "مدينة الذنوب "في الحسم ؟

"واللا" العبري : نتنياهو خان ترامب ورفض مساندته علنا في الانتخابات الاميركية

ملخص أهداف مباراة الرائد والوحدة في الدوري السعودي 2020

وفاة صحفي فلسطيني من قناة الجزيرة بفيروس كورونا

الانتخابات الأمريكية.. 6 أصوات تفصل بايدن عن البيت الأبيض والحسم في "الولاية الفضية"

الأخبار الرئيسية

جو بايدن

بايدن يرد على ترامب : لا الآن ولا في أي وقت

داخلية غزة تتخذ عدة قرارات جديدة لمواجهة فيروس كورونا بالقطاع

860x484 - 2020-11-05T212753.799

مقابل الهدوء.. غانتس بطريقه للموافقة على استيراد منتجات وإصدار تصاريح لرجال أعمال من غزة

بعد انقطاع دام لمدة شهرين.. قناة اسرائيلية: تجدد مباحثات صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحماس..

تفاوت تقديرات الخبراء الإسرائيليين حول توجهات بايدين بشأن إسرائيل مصير التطبيع...