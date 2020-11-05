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مواطن يستغل ثغرة إلكترونية ويصرف 39 مليون ريال في السعودية

الجمعة 06 نوفمبر 2020 03:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مواطن يستغل ثغرة إلكترونية ويصرف 39 مليون ريال في السعودية



وكالات

أكدت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية "نزاهة"، تلقيها بلاغا من صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، بصرف مبالغ مالية بطريقة غير نظامية من أحد برامج دعم المنشآت في الصندوق.

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وأشار مصدر في الهيئة إلى أنها باشرت إجراءات الضبط والاستدلال من خلال التحريات الميدانية والرجوع للحسابات البنكية لتلك الكيانات، وبعد دراستها ثبت عدم استحقاقها الدعم الممنوح، وأن إجمالي المبالغ المتحصل عليها بلغ 39 مليونا و806 آلاف و991 ريالا.

وتبين بعد إجراء التحقيقات قيام أحد المواطنين باستغلال ثغرة في النظام الإلكتروني المستخدم واختراق الموقع الرسمي لـ"هدف"، وتفعيل مستخدم جديد بصلاحيات مكنته من الرجوع لأوامر صرف قديمة وإعادة استخدامها بعد تعديل أرقام الحسابات البنكية ووضع أرقام الحسابات العائدة للمنشآت التجارية المملوكة له.

#السعودية #الرياض #تهريب الأموال #هيشة الرقابة ومكافحة الفساد #النظام الالكتروني

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