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ترامب: إذا تم احتساب الأصوات الشرعية فأنا الفائز

الجمعة 06 نوفمبر 2020 03:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب: إذا تم احتساب الأصوات الشرعية فأنا الفائز



واشنطن/سما/

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه إذا تم احتساب ما وصفها بـ"الأصوات الشرعية"، ستكون النتيجة فوزه "بسهولة".

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي يوم الخميس: "إذا تم احتساب الأصوات الشرعية، فأنا سأفوز بسهولة، ولكن إذا تم احتساب الأصوات غير الشرعية ستسرق منا الانتخابات".

وأشار ترامب إلى وجود "عدد مقلق" من المخالفات، متهما "الفاسدين" بمحاولة سرقة الانتخابات.


واعتبر ترامب أنه قد يكون "تراجع بعض الشيء" في جورجيا، لكنه في طريقه للفوز في أريزونا كما وصف طريقة فرز الأصوات في بنسلفانيا بأنها "جزء من آلة الفساد" للديمقراطيين.

وشدد ترامب على أنه لن يسمح بـ"سرقة" الانتخابات وقال: "لن نسمح للفاسدين بسرقة الانتخابات منا، وهدفنا حماية نزاهة الانتخابات ونحن لن نسمح بإسكات ناخبينا".

وأعاد إلى الأذهان أنه قد قدم دعاوى إلى المحاكم في عدة ولايات بشأن الانتخابات، ولم يستبعد أن تصل القضية إلى المحكمة العليا.

وأعرب عن أمله في "تصحيح المسار"، مشددا على أن الحديث لا يدور عمن هو الفائز وإنما عن نزاهة الانتخابات الأمريكية وعدم جواز "سرقتها".

#دونالد ترامب #الانتخابات الأمريكية #جو بايدن #جورجيا #ولاية أريزونا #ولاية بنسلفانيا #الديمقراطيون #الجمهوريون

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