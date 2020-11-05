  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

بايدن يرد على ترامب : لا الآن ولا في أي وقت

الجمعة 06 نوفمبر 2020 03:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بايدن يرد على ترامب : لا الآن ولا في أي وقت



واشنطن/سما/

رد المرشح الجمهوري جو بايدن على تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التي تحدث فيها عن حدوث مخالفات وانتهاكات في انتخابات الرئاسة الجارية حاليا.


وقال بايدن في تغريدة على موقع "تويتر"، بعد دقائق من كلمة ترامب أمام الصحفيين: "لن ينتزع أحد منا ديمقراطيتنا، لا الآن ولا في أي وقت".


وأضاف نائب الرئيس السابق، الذي يتقدم في السباق الانتخابي: "لقد قطعت أميركا شوطا طويلا، وخاضت معارك كثيرة وتحملت الكثير لتترك ذلك يحدث".

وكان الرئيس الأميركي أكد حدوث مخالفات وتجاوزات في العملية الانتخابية، مشيرا إلى أنه سيفوز بانتخابات الرئاسة من دون أدنى شك "إذا احتسبت الأصوات القانونية".

وقال ترامب في كلمة أمام الصحفيين من البيت الأبيض، الخميس، إن "الانتخابات عرفت موجة حمراء، لا زرقاء كما كان يعتقد خصومنا"، في إشارة إلى تقدمه كمرشح للحزب الجمهوري في عدد من الولايات.

وشن الرئيس هجوما على طريقة التصويت بالبريد، قائلا: "حذرت منذ أشهر من أن ذلك سيفتح مجالا للتزوير".

وتابع ترامب في أول تصريحات له منذ ليلة الاقتراع: "لن نسمح للفساد بأن يسرق منا الانتخابات".

#جو بايدن #دونالد ترامب #الانتخابات الرئاسية الامريكية #المرشح الديمقراطي جو بايدن #المرشح الجمهوري دونالد ترامب #تويتر #الأصوات #التصويت #الاقتراع

الأكثر قراءة اليوم

نتائج امتحان السبر الترشيحي للبكالوريا 2021 برقم الاكتتاب للفرع الأدبي العلمي في سوريا

مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع الحلقة 5 الخامسة (شاهد)

أين وصلت نتائج الانتخابات وما دور "مدينة الذنوب "في الحسم ؟

"واللا" العبري : نتنياهو خان ترامب ورفض مساندته علنا في الانتخابات الاميركية

ملخص أهداف مباراة الرائد والوحدة في الدوري السعودي 2020

وفاة صحفي فلسطيني من قناة الجزيرة بفيروس كورونا

الانتخابات الأمريكية.. 6 أصوات تفصل بايدن عن البيت الأبيض والحسم في "الولاية الفضية"

الأخبار الرئيسية

داخلية غزة تتخذ عدة قرارات جديدة لمواجهة فيروس كورونا بالقطاع

860x484 - 2020-11-05T212753.799

مقابل الهدوء.. غانتس بطريقه للموافقة على استيراد منتجات وإصدار تصاريح لرجال أعمال من غزة

بعد انقطاع دام لمدة شهرين.. قناة اسرائيلية: تجدد مباحثات صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحماس..

تفاوت تقديرات الخبراء الإسرائيليين حول توجهات بايدين بشأن إسرائيل مصير التطبيع...

حماس

اعلام اسرائيلي: حماس تبني قدرات هجومية بحرية وإسرائيل لا تعارض تشغيل الميناء بغزة ولكن بشرط