127 إصابة جديدة بكورونا في القدس خلال يومين

القدس المحتلة /سما/

أعلن الدكتور علي الجبريني (وحدة مكافحة كورونا) مساء الخميس، عن ارتفاعٍ واضحٍ بالإصابات بفيروس كورونا في مدينة القدس خلال يومين، حيث تم رصد 127 إصابة جديدة بكورونا.

ووفق بيان صادر عن الجبريني، فقد تم رصد 69 إصابة، الأربعاء، و58 إصابة، الخميس، مع تسجيل 38 حالة شفاء، ليرتفع عدد الإصابات الفاعلة بذلك إلى 387 إصابة.

وأكد الدكتور الجبريني أن هذا الارتفاع الملحوظ بعدد الإصابات سببه عودة التجمعات والمناسبات، إضافة لعودة عدد من المواطنين من رحلات خارجية، مشيرًا إلى ضرورة مواصلة الالتزام بكافة الإجراءات الصحية من حيث: ارتداء الكمامة، التباعد الاجتماعي ومواظبة التعقيم، وذلك حرصاً على عدم انتشار الفيروس خلال فصل الشتاء .

وناشد الطبيب المقدسي المواطنين بإجراء الفحوصات في جميع محطات الفحص، ولدى صناديق المرضى، حرصاً على سلامتهم وسلامة عائلاتهم، مؤكداً أن الفيروس لا زال بيننا، إضافة إلى الخوف من المضاعفات.