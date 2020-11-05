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42 وفاة و557 إصابة بكورونا في إسرائيل خلال 25 ساعة

الجمعة 06 نوفمبر 2020 12:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
42 وفاة و557 إصابة بكورونا في إسرائيل خلال 25 ساعة



القدس المحتلة /سما/

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية أن عدد مرضى كورونا في إسرائيل ارتفع إلى 317863 مساء الخميس، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 2639 وفاة، منذ بدء تفشي الوباء، وذلك بعد تسجيل 42 وفاة و557 إصابة بالفيروس خلال 25 ساعة ونصف الساعة منذ السادسة من مساء الأربعاء حتى السابعة والنصف من مساء الخميس.

وحسب البيان، فإن من مجمل الإصابات هناك حالياً 331 وصفت حالتهم بالخطيرة؛ بينهم 156 موصولين بأجهزة التنفس الاصطناعي، فيما تعافى 306113 مصاباً.

وبذلك يكون عدد الإصابات النشطة في إسرائيل حالياً 9111 إصابة.

#الصحة الاسرائيلية #فيروس كورونا #اسرائيل

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