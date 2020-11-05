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"الأوقاف" بغزة تصدر بياناً مهماً بشأن المساجد بالمناطق المصنفة حمراء

الخميس 05 نوفمبر 2020 10:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الأوقاف" بغزة تصدر بياناً مهماً بشأن المساجد بالمناطق المصنفة حمراء



غزة / سما /

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، بغزة، إعادة إغلاق كافة المساجد في المناطق المصنفة بالحمراء، اعتبارًا من فجر يوم غدٍ الجمعة، وحتى إشعار آخر.

يأتي ذلك، وفق تقديرات لجنة الطوارئ العليا والجهات المختصة في وزارة الصحة، بعد ازدياد حالات الإصابة بفيروس كورونا في تلك المناطق.

وقالت الأوقاف: "تقرر إغلاق كافة المساجد في المناطق التالية: بيت حانون، مخيم جباليا، جباليا البلد، مشروع بيت لاهيا، التركمان، الجديدة، التفاح والدرج، الشيخ رضوان، النصر، بلوك C وF في مخيم النصيرات، حي الأمل بخانيونس"

وطالبت الأوقاف المواطنين في تلك المناطق بأداء الصلوات جماعة في المنازل، وعدم الذهاب للمساجد في المناطق المفتوحة لما يترتب على ذلك من زيادة انتشار الوباء في القطاع.
 

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