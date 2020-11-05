داخلية غزة تتخذ عدة قرارات جديدة لمواجهة فيروس كورونا بالقطاع

غزة / سما /

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، مساء اليوم الخميس، عن مجموعة من القرارات الجديدة في ضوء تحديث الحالة الوبائية، في ظل الارتفاع الكبير بأعداد الإصابات المسجلة.

وفيما يلي مجمل تلك القرارات:

أولًا: فرض مزيد من الإجراءات المُشددة على البيوت التي تخضع للحجر الصحي، ويمنع مغادرة أي فرد لتلك البيوت تحت كل الظروف.

ثانياً: كل من يخالف إجراءات الحجر الصحي المنزلي ويغادر المنزل بأي طريقة، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه والتي تصل إلى الحبس.

ثالثاً: يمنع الاحتشاد داخل المنازل، وإقامة بيوت العزاء والأفراح بأعداد كبيرة بما يخالف إجراءات السلامة والوقاية، وكلّ من يخالف ذلك سيتم اتخاذ إجراءات فورية بحقه.

رابعاً: تشديد إجراءات حظر التجوال بعد الساعة 8:00 مساء، ومنع الحركة بشكل كامل، وإغلاق المنشآت والمحال التجارية كافة.

خامساً: إغلاق المساجد والمدارس في المناطق المصنفة حمراء، وتُسجل ارتفاعاً في أعداد الإصابات، اعتباراً من صباح غد الجمعة، ويستثنى من المدارس مرحلة الثانوية العامة فقط.

سادساً: المناطق المصنفة الحمراء هي:

- محافظة شمال غزة: بيت حانون، مخيم جباليا، مشروع بيت لاهيا، جباليا البلد.

- محافظة غزة: التفاح والدرج، اجديدة، التركمان، الشيخ رضوان، النصر.

- الوسطى: بلوك C وF في مخيم النصيرات.

- محافظة خانيونس: حي الأمل.

سابعاً: نؤكد على التزام المواطنين المتنقلين في المركبات بإجراءات الوقاية وارتداء الكمامة، علماً بأنه سيتم حجز المركبات المخالفة وركابها.

ثامناً: نُجدد دعوتنا للمواطنين جميعاً بضرورة الالتزام بإجراءات السلامة الوقاية، ومنها ارتداء الكمامة.