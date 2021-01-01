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مقابل الهدوء.. غانتس بطريقه للموافقة على استيراد منتجات وإصدار تصاريح لرجال أعمال من غزة

الخميس 05 نوفمبر 2020 09:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
مقابل الهدوء.. غانتس بطريقه للموافقة على استيراد منتجات وإصدار تصاريح لرجال أعمال من غزة



غزة / سما /

كشفت قناة ريشت كان العبرية، مساء الخميس، أن وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس، ورئيس الوزراء البديل، سيصادق على ما أسماها تسهيلات وصفت بأنها في "متناول اليد" بشأن قطاع غزة.

وأوضحت القناة، أن غانتس سيوافق على استيراد المنتجات من غزة، وإصدار تصاريح لرجال الأعمال، وربما بعض التسهيلات الصغيرة الأخرى.

وبينت القناة، أن ذلك يأتي في إطار اهتمام المؤسسة الأمنية والعسكرية بتجديد جهود التسوية مع حماس عبر قطر ومصر وتقديم حزمة إغاثة أولية لا تعتمد على أي تقدم في قضية الإسرائيليين المفقودين بغزة، بل مقابل هدوء لبضعة أشهر.

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