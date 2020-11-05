الخارجية: حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في صفوف جالياتنا حول العالم

رام الله / سما /

أفادت وزارة الخارجية والمغتربين بتسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في صفوف جالياتنا حول العالم، ما يرفع العدد إلى 284 حالة وفاة، و6737 إصابة.

وأوضحت سفارة دولة فلسطين والقنصلية العامة لدى المملكة العربية السعودية أنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية بفيروس كورونا، للمواطنة عائشة محمد عبده (85 عاما)، ما يرفع عدد حالات الوفاة في صفوف جاليتنا بالمملكة إلى 98 حالة.

وأشار الفريق المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة، إلى عدم تسجيل أية حالة وفاة أو إصابة جديدة في صفوف الجالية لليوم الثاني على التوالي ما يبقى عدد حالات الوفاة 81، وعدد الإصابات 4184 إصابة.

ولفتت الخارجية إلى مغادرة 4 دفعات جديدة من المواطنين والطلبة ورجال الاعمال اليوم إلى كل من تركيا، والكويت، وقطر، والسعودية، للالتحاق بأسرهم ودراستهم وأعمالهم.