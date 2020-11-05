  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

بعد انقطاع دام لمدة شهرين.. قناة اسرائيلية: تجدد مباحثات صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحماس..

الخميس 05 نوفمبر 2020 08:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
بعد انقطاع دام لمدة شهرين.. قناة اسرائيلية: تجدد مباحثات صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحماس..



القدس المحتلة / سما /

ذكر مراسل الشؤون العربية في قناة "كان" العبرية، أنه تم تجديد المباحثات بين إسرائيل وحماس، بشأن اجراء صفقة تبادل أسرى جديدة. 
 
وقال المراسل جال بيرجير، مساء اليوم الخميس، إن مباحثات صفقة التبادل تجددت مؤخرا بين الطرفين، بعد انقطاع دام لمدة شهرين.
 
ونقل المراسل عن مصادر فلسطينية قولها: "إن جولة المباحثات الحالية لا تزال في بدايتها" مشيرة الى أنه "لم يحدث أي تقدم حقيق حتى الآن".  
 
وبحسب بيرجير، تطالب حماس بالإفراج عن أسرى قدماء بهذه الصفقة، مثل جمال أبو الهيجا، وحسن سلامة، وإسرائيل ترفض ذلك.
 
ولفت المراسل، الى أن الأطراف لم تصل حتى الآن الىمرحلة وضع الأسامء، وانما يدور الحديث عن أرقام فقط. 

وأشار الى أن إسرائيل ترفض حتى الآن الأرقام التي تطرحها حماس، (أعداد الأسرى الذين تطالب بالإفراج عنهم خلال الصفقة) بزعم أنه لا يوجد لها جنود أحياء.

#اسرائيل #حماس #صفقة تبادل الاسري #الجيش الإسرائيلي #قطاع غزة #الاسرى

الأكثر قراءة اليوم

نتائج امتحان السبر الترشيحي للبكالوريا 2021 برقم الاكتتاب للفرع الأدبي العلمي في سوريا

مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع الحلقة 5 الخامسة (شاهد)

أين وصلت نتائج الانتخابات وما دور "مدينة الذنوب "في الحسم ؟

"واللا" العبري : نتنياهو خان ترامب ورفض مساندته علنا في الانتخابات الاميركية

ملخص أهداف مباراة الرائد والوحدة في الدوري السعودي 2020

وفاة صحفي فلسطيني من قناة الجزيرة بفيروس كورونا

الانتخابات الأمريكية.. 6 أصوات تفصل بايدن عن البيت الأبيض والحسم في "الولاية الفضية"

الأخبار الرئيسية

داخلية غزة تتخذ عدة قرارات جديدة لمواجهة فيروس كورونا بالقطاع

860x484 - 2020-11-05T212753.799

مقابل الهدوء.. غانتس بطريقه للموافقة على استيراد منتجات وإصدار تصاريح لرجال أعمال من غزة

تفاوت تقديرات الخبراء الإسرائيليين حول توجهات بايدين بشأن إسرائيل مصير التطبيع...

حماس

اعلام اسرائيلي: حماس تبني قدرات هجومية بحرية وإسرائيل لا تعارض تشغيل الميناء بغزة ولكن بشرط

غانتس يحدد شروطه بشأن قطاع غزة.. ويقول: لن يجد الفلسطينيون شريكًا أكثر استعدادًا للحوار مني