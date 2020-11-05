بعد انقطاع دام لمدة شهرين.. قناة اسرائيلية: تجدد مباحثات صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحماس..

القدس المحتلة / سما /

ذكر مراسل الشؤون العربية في قناة "كان" العبرية، أنه تم تجديد المباحثات بين إسرائيل وحماس، بشأن اجراء صفقة تبادل أسرى جديدة.



وقال المراسل جال بيرجير، مساء اليوم الخميس، إن مباحثات صفقة التبادل تجددت مؤخرا بين الطرفين، بعد انقطاع دام لمدة شهرين.



ونقل المراسل عن مصادر فلسطينية قولها: "إن جولة المباحثات الحالية لا تزال في بدايتها" مشيرة الى أنه "لم يحدث أي تقدم حقيق حتى الآن".



وبحسب بيرجير، تطالب حماس بالإفراج عن أسرى قدماء بهذه الصفقة، مثل جمال أبو الهيجا، وحسن سلامة، وإسرائيل ترفض ذلك.



ولفت المراسل، الى أن الأطراف لم تصل حتى الآن الىمرحلة وضع الأسامء، وانما يدور الحديث عن أرقام فقط.

وأشار الى أن إسرائيل ترفض حتى الآن الأرقام التي تطرحها حماس، (أعداد الأسرى الذين تطالب بالإفراج عنهم خلال الصفقة) بزعم أنه لا يوجد لها جنود أحياء.