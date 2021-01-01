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الرئيس عباس يتلقى رسالة من نظيره المصري عبد الفتاح السيسي

الخميس 05 نوفمبر 2020 07:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس عباس يتلقى رسالة من نظيره المصري عبد الفتاح السيسي



رام الله / سما /

تلقى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الخميس، برقية تهنئة بذكرى إعلان الاستقلال من رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي.

وأعرب الرئيس السيسي، في البرقية، عن تقديره البالغ لعلاقات الأخوة والمحبة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، مؤكدا تطلعه المستمر لتعزيز تلك العلاقات والارتقاء بها بما يحقق المصالح المتبادلة.

كما أكد تضامن مصر، حكومة وشعبا، ووقوفها إلى جانب شعبنا ودعمها الكامل للقضية الفلسطينية، حتى ينال حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة، وصولا إلى تحقيق السلام الشامل والعادل، متمنيا للرئيس عباس موفور الصحة والسعادة، ولشعبنا المزيد من الاستقرار والتنمية والتقدم.

#الرئيس عباس #عبد الفتاح السيسي #مصر #فلسطين

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