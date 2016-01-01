الجامعة العربية تؤكد اهتمامها بتنفيذ أجندة المرأة والأمن والسلام على المستوى الإقليمي

القاهرة /سما/

أكدت جامعة الدول العربية اهتمامها بتنفيذ أجندة المرأة والأمن والسلام على المستوى الإقليمي، مشددة على أنها قامت بمجهودات عدة في هذا المجال منذ إنشاء لجنة المرأة العربية عام 1971.

جاء ذلك في كلمة لمديرة إدارة المرأة والأسرة والطفولة بالجامعة العربية الوزير مفوض دينا دواي، ألقتها نيابة عن الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية خلال مشاركة الجامعة العربية في الجلسة الافتتاحية للقاء رفيع المستوى عبر المنصة الإلكترونية بمناسبة الذكرى العشرين لصدور قرار مجلس الأمن رقم 1325 حول المرأة والسلام والأمن، وذلك في إطار البرنامج الإقليمي المشترك نحو تجديد الالتزام مع أجندة المرأة والأمن والسلام في المنطقة العربية، بالشراكة مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

وأشارت دواي في كلمتها، إلى أن الجامعة العربية كان لها الريادة على المستوى الإقليمي في عدد من المبادرات التي تدعم تنفيذ تلك الأجندة، فقد قامت بإعداد التقرير التجميعي الأول على المستوى الإقليمي حول التقدم المحرز في تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1325 بعد خمسة عشر عامًا في المنطقة العربية، والتقرير التجميعي الثاني 2016-2018.

ولفتت إلى نشوء تحد جديد وهو تفشي وباء كوفيد–19 حيث ارتأت الجامعة العربية أهمية مناقشة سبل التخفيف من حدة الآثار السلبية لانتشار هذا الوباء على المرأة والفتاة مع صناع القرار في الدول العربية، وقامت بعقد الاجتماع الوزاري الاستثنائي عبر المنصة الرقمية لبحث آثار كوفید-19 على النساء والفتيات في يونيو الماضي، وقد خرجت بعدد من التوصيات المهمة التي كانت بمثابة خريطة طريق إرشادية لتخطي هذه الأزمة.