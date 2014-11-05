ثلاثة أسرى يدخلون أعواماً جديدة

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دخل اليوم ، الأسير محمد صالح محمود حسين من مدينة جنين ،عامه ال17في سجون الاحتلال الاسرائيلي، علما انه محكوم بالسجن 18عاماً ، ويتزامن تاريخ اعتقاله مع يوم عيد ميلاده

ودخل الأسير عطاء سعيد يعقوب أبو رموز (31 عاماً)، من سكان محافظة الخليل، عامه السادس على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 05/11/2015م، وهو محكوم بالسجن 11 عاما ، كما دخل الأسير إبراهيم علي محمد النتشة (25 عاماً)، من سكان محافظة القدس، عامه السابع على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 05/11/2014م، وهو محكوم بالسجن 9 أعوام ونصف.