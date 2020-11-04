خامنئي يسخر من الانتخابات الرئاسية الأمريكية: "يا له من استعراض!"

طهران /سما/ أ ف ب

سخر المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية علي خامنئي من الانتخابات الرئاسية الأمريكية ووصفها بـ”الاستعراض”، في وقت يتواصل فرز الأصوات في الولايات المتحدة من دون نتيجة حاسمة، فيما أطلق الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب معركة قضائية ضد منافسه جو بايدن.

وجاء في رسالة نشرت ليل الأربعاء الخميس على حساب خامنئي على “تويتر” بالإنكليزية “يا له من استعراض! يقول أحدهما إنها الانتخابات الأكثر تزويرا في تاريخ الولايات المتحدة. ومن يقول ذلك؟ الرئيس الأمريكي الحالي”.

وتابعت التغريدة “خصمه يقول إن ترامب ينوي تزوير الانتخابات. هذه هي الانتخابات الأمريكية والديمقراطية في الولايات المتحدة”.

What a spectacle! One says this is the most fraudulent election in US history. Who says that? The president who is currently in office. His rival says Trump intends to rig the election! This is how #USElections & US democracy are. — Khamenei.ir (@khamenei_ir) November 4, 2020

والجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة خصمان منذ أكثر من أربعين عاما، وحصل تصعيد كبير بينهما خلال العام الفائت ما أثار الخشية من وقوع نزاع عسكري مرتين منذ حزيران/يونيو 2019 على خلفية توتر في الخليج وبسبب الاتفاق الدولي حول الملف النووي الإيراني في 2015 الذي انسحب منه ترامب.

وخلال الانتخابات التشريعية الأخيرة في إيران، أعلنت الولايات المتحدة في شباط/فبراير عقوبات رمزية أساسا على خمسة مسؤولين إيرانيين بعد استبعاد آلاف المرشحين الإصلاحيين أو المعتدلين من الاقتراع.

وفي حينها أعلن وزير الخزانة ستيفن منوشين قبل أيام من الاقتراع الذي فاز به الإيرانيون المحافظون دون مفاجأة أن واشنطن “لن تقبل التلاعب بالانتخابات لتطبيق الأجندة الخبيثة للنظام” الإيراني.

وقبل 10 أيام من استحقاق الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر في الولايات المتحدة، اتهم مدير الاستخبارات الأمريكية إيران ببعث رسائل إلكترونية “لترهيب الناخبين والتحريض على اضطرابات اجتماعية وإلحاق الضرر بالرئيس ترامب”.

وعلقت طهران وقتها بالقول إن هذا “ادعاء لا أساس له مع اقتراب الاستحقاق الرئاسي لتبرير السيناريو غير الديمقراطي الذي أعدت له مسبقا”.