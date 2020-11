خامنئي يسخر من الانتخابات الرئاسية الأمريكية: "يا له من استعراض!"

سخر المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية علي خامنئي من الانتخابات الرئاسية الأمريكية ووصفها بـ”الاستعراض”، في وقت يتواصل فرز الأصوات في الولايات المتحدة من دون نتيجة حاسمة، فيما أطلق الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب معركة قضائية ضد منافسه جو بايدن.

وجاء في رسالة نشرت ليل الأربعاء الخميس على حساب خامنئي على “تويتر” بالإنكليزية “يا له من استعراض! يقول أحدهما إنها الانتخابات الأكثر تزويرا في تاريخ الولايات المتحدة. ومن يقول ذلك؟ الرئيس الأمريكي الحالي”.

وتابعت التغريدة “خصمه يقول إن ترامب ينوي تزوير الانتخابات. هذه هي الانتخابات الأمريكية والديمقراطية في الولايات المتحدة”.

What a spectacle! One says this is the most fraudulent election in US history. Who says that? The president who is currently in office. His rival says Trump intends to rig the election! This is how #USElections & US democracy are.