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العسيلي والسفير الألماني يبحثان سبل تحسين الاقتصاد الفلسطيني

الخميس 05 نوفمبر 2020 06:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
العسيلي والسفير الألماني يبحثان سبل تحسين الاقتصاد الفلسطيني



رام الله /سما/

بحث وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، وممثل جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى دولة فلسطين السفير كريستيان كلاغيس، اليوم الخميس، سبل دعم خطة الحكومة الفلسطينية في إنعاش الاقتصاد الفلسطيني في ظل تداعيات جائحة كورونا على مختلف القطاعات الاقتصادية.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء الذي عقد في رام الله، وفق بيان للوزارة، مجالات التعاون المشترك والبرامج والمشاريع التنموية التي من شأنها أن تساهم في تحسين الاقتصاد الوطني خاصة في مجال المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، والمناطق الصناعية.

وأشارا إلى آخر التطورات والمستجدات لمشروع جنين الصناعية الحرة الممول من الحكومة الالمانية بالإضافة الى اهمية زيادة التعاون والتنسيق المشترك في تنفيذ المشاريع والبرامج المشتركة.

وأكد السفير الألماني موقف بلاده الداعم للاقتصاد الفلسطيني وتقديم المساعدة للحكومة الفلسطينية خاصة في ظل الجائحة الصحية الراهنة والمضي قدماً في تقديم مزيد من الدعم اللازم.

بدوره أعرب الوزير عن شكره وتقديره للحكومة الألمانية على الدعم الذي قدمته خلال الجائحة الصحية وتزويد وزارة الصحة بالمعدات الصحية والأجهزة وقريبا سيتم في محافظة طولكرم افتتاح مختبر لفحص كورونا.

يشار إلى أن الحكومة الفلسطينية وقعت مع نظيرتها الألمانية في ديسمبر 2019 اتفاقيات تعاون لدعم مشاريع حيوية في قطاعات التعليم، والتدريب المهني، والصرف الصحي، وقطاع المياه في قطاع غزة، وللحكم المحلي، ودعم القطاع الخاص.

#وزارة الاقتصاد #خالد العسيلي #المانيا

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