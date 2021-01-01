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الأوقاف بغزة تؤكد: ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية خلال صلاة الجمعة والصلوات المفروضة

الخميس 05 نوفمبر 2020 05:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأوقاف بغزة تؤكد: ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية خلال صلاة الجمعة والصلوات المفروضة



غزة /سما/

أكدت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية على ضرورة التزام جموع المصلين ورواد المساجد بالإجراءات الوقائية، في كافة الصلوات المفروضة، وخاصة صلاة الجمعة، محذرةً من خطورة الاستهتار والتهاون بتلك الإجراءات الأمر الذي يتسبب بإلحاق الضرر بالنفس البشرية.

وشددت على أنها ستتخذ إجراءات صارمة بحق المساجد المخالفة وغير الملتزمة قد تصل إلى إغلاق المسجد حسب البرتوكول المعمول به لدى الوزارة.

 ونوهت الوزارة إلى أهمية استشعار المسئولية وإظهار الصورة الإيجابية في الانضباط والالتزام بالتوجيهات والتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة، خاصة ارتداء الكمامة وإحضار سجادة الصلاة، والمحافظة على التباعد أثناء الصلاة.

 وقالت الأوقاف: "في إطار السعي المستمر للحفاظ على حالة الالتزام في المساجد تم إصدار تعليمات واضحة للعاملين في المساجد بضرورة تنظيف المساجد وتعقيمها بشكل دوري لتوفير بيئة صحية ملائمة لإقامة الشعائر المفروضة".

 وتابعت: "كما نؤكد على ضرورة تفعيل دور لجان الضبط في المساجد، لتوجيه الإرشادات للمصلين ومتابعة التزامهم بالإجراءات الوقائية"

 وأضافت: "سيتم استنفار طواقم التفتيش والرقابة لمتابعة حالة الالتزام، والإبلاغ عن المساجد التي تشهد ضعفاً وتدني في نسبة الالتزام بالإجراءات الوقائية".

 وطالبت الوزارة المواطنين بالإبلاغ عن المساجد التي يُلاحظ فيها حالة من التراخي والاستهتار بالإجراءات الوقائية، من خلال إيصال الشكاوى والملاحظات عبر رقم جوال (0599345155) أو من خلال الرابط التالي:

#غزة #وزارة الاوقاف #فيروس كورونا #الاجراءات الوقائية #مساجد غزة #صلاة الجمعة

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