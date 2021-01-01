"التربية" والرؤية العالمية تتفقان على مواصلة التعاون في ظل المشهد الكوروني

رام الله /سما/

بحث وزير التربية والتعليم مروان عورتاني، مع المديرة الوطنية لمنظمة الرؤية العالمية في فلسطين لورين تايلور؛ آليات استدامة التعاون المشترك؛ خاصة في ظل التحديات التي تجابهها العملية التعليمية بفعل جائحة كورونا.

وخلال اللقاء الذي عُقد عن بُعد، اليوم الخميس، اتفق الطرفان على دعم 60 مدرسة إضافية وتزويدها بإمدادات وقائية لمواجهة الجائحة، إضافةً لمناقشة استهداف 50 مدرسة أخرى من خلال منحة تتضمن تعزيز السلامة المدرسية في حالات الطوارئ، وتحسين مرافقها، وكذلك تم بحث سبل معالجة العنف في المدارس والقضاء عليه، والتركيز على المهارات الحياتية للطلبة.

وفي هذا السياق، أشاد الوزير عورتاني بالشراكة الفاعلة مع الرؤية العالمية، مؤكداً على أهمية توحيد الجهود والرؤى؛ لتوفير بيئة آمنة ورعاية لجميع الأطفال في المدارس، لا سيما في ظل الظروف الراهنة والتحديات الناجمة عن المشهد الكوروني.

بدورها، أعربت تايلور عن امتنانها للشراكة التي تربط المنظمة بالوزارة، لافتةً إلى مجمل التدخلات والنشاطات التي نفّذتها مؤخراً لصالح القطاع التعليمي في فلسطين؛ والاستجابة للاحتياجات التربوية الناتجة عن تداعيات الجائحة.