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السفيرة سيدن تدعو لعدم التعاطي مع محاولات فرض واقع جديد يتعارض مع القرارات الدولية

الخميس 05 نوفمبر 2020 05:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
السفيرة سيدن تدعو لعدم التعاطي مع محاولات فرض واقع جديد يتعارض مع القرارات الدولية



اوسلو /سما/

دعت سفيرة فلسطين لدى مملكة النرويج انطوانيت سيدن، الحكومة النرويجية للاعتراف بدولة فلسطينية على حدود عام 1967، وعدم التعاطي مع أي محاولة لفرض واقع جديد يتعارض مع القرارات الدولية ذات الصلة.

وحذرت سيدن في كلمتها خلال المؤتمر السنوي للجنة فلسطين في النرويج، اليوم الخميس، الذي شارك فيه ممثلون عن أحزاب نرويجية مختلفة، وأكاديميون وكتاب ومناصرون للقضية الفلسطينية، وحركة "فتح" في النرويج، من محاولات إسرائيل إضفاء الصبغة الدينية على احتلالها للأراضي الفلسطينية، بذريعة دفاعها عن الوجود اليهودي.

وطالبت العالم بالضغط على اسرائيل للسماح بإجراء الانتخابات في القدس أسوة بباقي الأراضي الفلسطينية.

وثمنت سيدن دور لجنة فلسطين في النرويج وكافة الجهات والمنظمات الداعمة لشعبنا الفلسطيني، في وجه الاحتلال الاسرائيلي، ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية.

#فلسطين #النرويج #الحكومة النرويجية

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