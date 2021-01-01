الصالح يبحث مع مديرة عمليات "الأونروا" تعزيز التعاون لتحسين مستوى الخدمات في المخيمات

رام الله /سما/

بحث وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، اليوم الخميس، مع مديرة عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) في الضفة الغربية، غوين لويس، سبل تعزيز التعاون لتحسين الخدمات المقدمة لسكان المخيمات الفلسطينية والارتقاء بمستوى هذه الخدمات.

وأكد الصالح، خلال لقائه لويس، في مقر الوزارة بمدينة البيرة، استعداد الوزارة وحسب الإمكانيات المتاحة، للمساعدة بكل ما يلزم من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأهلنا في المخيمات، خاصة في مجالات النفايات الصلبة والبنية التحتية، بالتعاون مع الوكالة واللجان الشعبية العاملة في المخيمات.

بدورها، أكدت لويس مواصلة الوكالة لعملها في المخيمات الفلسطينية وتقديم الخدمات والإغاثة، رغم التحديات التي تواجهها، وقالت: نسعى لمزيد من التعاون مع الشركاء ومجتمع اللاجئين في المخيمات الفلسطينية، ونعمل بجهود دولية متواصلة لتجاوز العجز الذي تعاني منه وكالة الغوث.