صحة غزة تحذر: الامور تتجه نحو الاسوأ.. وأعداد الإصابات الخطيرة بكورونا تشهد ازدياداً ملحوظاً

غزة /سما/

دعت وزارة الصحة الفلسطينية، المواطنين في قطاع غزة إلى مزيد من الحذر واتخاذ إجراءات الوقاية والسلامة في ظل الزيادة الكبيرة في أعداد المصابين بفيروس كوفيد 19 في القطاع، وما يتبع ذلك من زيادة أعداد الإصابات الخطيرة بالفيروس والتي تحتاج للعناية المكثفة.

وقال مدير دائرة الطب الحرج في وزارة الصحة د. إياد أبو كرش إن أعداد الإصابات الخطيرة بفيروس كوفيد 19 تشهد ازدياداً ملحوظاً مقارنةً مع الأسابيع الماضية.

وأشار د. أبو كرش، أنه في الوقت الذي كنا نتحدث فيه سابقاً عن نسبة إشغال لأسرًة العناية المركزة لا تتجاوز 7 اسرة من اصل 50 سريراً مخصصة للحالات الخطرة المصابة بكوفيد 19 ، فإننا اليوم نتحدث عن 20 حالة منها 9 حالات تحت اجهزة التنفس وهذا مؤشر خطير على تطور الحالة الوبائية وربما تتجه الامور نحو الاسوأ، مما يؤثر على القدرة السريرية للعناية المركزة واجهزة التنفس الصناعي في مستشفى غزة الاوروبي.