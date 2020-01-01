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قصة و موعد عرض مسلسل ما وراء الطبيعة على "netflix" نيتفليكس

الخميس 05 نوفمبر 2020 03:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
قصة و موعد عرض مسلسل ما وراء الطبيعة على "netflix" نيتفليكس



القاهرة / سما

أعلنت مصادر فنية عربية، اليوم الخميس 5 نوفمبر 2020، عن قصة ومتى موعد عرض مسلسل ما وراء الطبيعة على نيتفليكس (netflix) مترجم باللغة العربية والإنجليزية للمخرج المصري عمرو سلامة.

وذكرت المصادر أن موعد عرض مسلسل ما وراء الطبيعة يكون الساعة 10 صباحا بدءًا من  5 نوفمبر / تشرين الثاني 2020 على (netflix)، موضحا أنه تم ترجمة الحلقات إلى اثنين وثلاثين لغة في مئة وتسعين دولة.

قصة مسلسل ما وراء الطبيعة

وقالت قناة "نيتفليكس" على يوتيوب إن عالم الدكتور رفعت إسماعيل طبيب أمراض الدم المتهكم والعنيد، يتقلب رأسا على عقب ويبدأ في الشك بالقناعات العلمية الراسخة لديه إثر تعرضه لأحداث غير طبيعية.

وأضافت أن الطبيب رفعت إسماعيل يدخل عالم (ما وراء الطبيعة) برفقة زميلته السابقة في الجامعة "ماجي"، مبينة أنهما يحاولان خلال حلقات المسلسل العالمي إنقاذ أحبائهم من الخطر الكبير الذي يتحدق بهم.

ولفتت إلى أن قصة مسلسل ما وراء الطبيعة مستوحاة من سلسلة روايات الكاتب الراحل أحمد خالد توفيق الأكثر مبيعا في الوطن العربي، حيث يؤدي رفعت إسماعيل البالغ من العمر 40 سنة، تفاصيل هذا الدور.

مسلسل ما وراء الطبيعة 2020

من هو رفعت إسماعيل ؟

بدوره، أفاد موقع مصراوي بأن أحداث مسلسل ما وراء الطبيعة تدور حول الطبيب رفعت الذي يكون أصلعا ونحيفا وضعيف الجسد، ولديه العديد من الأمراض، ويعمل أستاذا جامعيا لأمراض الدم بالقاهرة.

وتابعت إن رفعت إسماعيل الذي ظهر لأول مرة عام 1993 لكشف تفاصيل مغامراته، يواجه في حلقات ما وراء الطبيعة، الوحوش والأعداء والمخوس ويكشف زيف الأساطير والخدع التي تعترض طريقه.

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