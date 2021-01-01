نتنياهو: لقاح كورونا سيتوفر بعد عدة أشهر

القدس المحتلة / سما /

توقع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، أن يتوفر لقاح مضاد لفيروس كورونا بعد عدة أشهر، فيما انتقدت المسؤولة عن صحة الجمهور في وزارة الصحة الإسرائيلية، د. شارون ألرعي – برايس، قرار كابينيت كورونا، من أمس، بفتح الحوانيت خارج المجمعات التجارية، وحذرت من إغلاق ثالث.

وقال نتنياهو، خلال زيارة مدرسة في القدس، إن "الحقنة في الطريق، وسيستغرق ذلك عدة أشهر أخرى. وسنحضر اللقاح إلى إسرائيل وسنصنعه هنا أيضا. ولا نعرف عدد المرات التي سنضطرها لأخذ اللقاح، لكن على ما يبدو سيكون لقاحا كهذا، وهذا يعني أنه سنتمكن من العودة إلى الحياة".

من جانبها، قالت ألرعي – برايس للقناة 12 التلفزيونية، إن كابينيت كورونا "وضع خطة خروج مسؤولة ومنتظمة وتستند إلى معطيات جانبا"، وأن "الكابينيت رفض قسما من توصياتنا"، معتبرة أنه "توجد عدة طرق من أجل تنفيذ التسهيلات الاقتصادية، لكن هذه ليست مهمتي. ومهمتي هي النظر إلى الوضع من الناحية الصحية".

ورأت أنه ليس ملائما في المرحلة الحالية استخدام خطة "الشارة الضوئية"، التي تحدد المناطق الحمراء ذات الانتشار الواسع للفيروس. "وإذا لم ننتظر لفتح حوانيت في الشوارع، وفتح أمور أخرى، سنصل في النهاية إلى إغلاق ثالث. وهذا ينطوي على أهمية اقتصادية".

وأوضحت أنه "لا نفتح المرافق الاقتصادية وفقا لتواريخ، وإنما وفقا لمؤشرات انتشار الفيروس. وقبل أن نصل إلى مؤشرات تسمح بفتح المرافق، لن نوصي بفتحها. وإضافة أي مرافق أخرى للتسهيلات يؤدي إلى تخالط بين الأفراد ويتسبب بارتفاع مُعامل تناقل العدوى".

وأفادت معطيات نشرتها وزارة الصحة، اليوم، بتسجيل 754 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس، إثر إجراء 39,699 فحصا لكورونا. ودلت هذه المعطيات على انخفاض نسبة الفحوصات الإيجابية إلى 1.9%، بينما كانت هذه النسبة 2.1% أول من أمس.