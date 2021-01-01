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المملكة المتحدة تتعهد بتقديم أكثر من 20 مليون دولار لصالح الأونروا

الخميس 05 نوفمبر 2020 03:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
المملكة المتحدة تتعهد بتقديم أكثر من 20 مليون دولار لصالح الأونروا



القدس المحتلة / سما /

أعلنت المملكة المتحدة تقديم حزمة مساعدات إضافية بقيمة 20.7 مليون دولار أميركي لصالح وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وبذلك يرتفع إجمالي دعم المملكة المتحدة للوكالة هذا العام إلى 66 مليون دولار.

ووفقا لبيان صادر عن القنصلية البريطانية العامة في القدس، اليوم الخميس، فإن حزمة الدعم البريطاني ستساهم في توفير التعليم لأكثر من 533,000 طفل، نصفهم من الفتيات، وتوفير الخدمات الصحية لنحو 3.5 مليون لاجئ فلسطيني في جميع أنحاء الشرق الأوسط. كما ستقدم إمدادات غذائية طارئة لأكثر من مليون لاجئ في غزة.

وتوفر الأونروا الحماية والدعم للاجئين الفلسطينيين في جميع أنحاء المنطقة، ولذلك فإن 7.8 مليون دولار من إجمالي المبلغ (20.7) مليون المعلن عنه، سيخصص للمساعدة في إنقاذ حياة 438,000 لاجئ فلسطيني في سورية، وفقا للبيان.

وأوضح البيان أن المملكة المتحدة تعتبر من أكبر الجهات المانحة للأونروا، وأنها ستواصل دعم الوكالة ومساعدتها فيما فوضتها به الأمم المتحدة إلى أن يتم إيجاد تسوية عادلة ومنصفة ومتفق عليها وواقعية للاجئين الفلسطينيين.

#بريطانيا #الاونروا #اللاجئين الفلسطينيين

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