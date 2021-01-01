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صورة : بنت بايدن الحقيقية

الخميس 05 نوفمبر 2020 03:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
صورة : بنت بايدن الحقيقية



واشنطن / سما

تصدرت آشيلي بنت جو بايدن المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية، وسائل التواصل الاجتماعي في عدد من الدول العربية والعالم، بالتزامن مع اشتعال السباق الانتخابي.

وتداول الآلاف من الناشطين العرب على فيسبوك وتويتر، صورة قالوا إن ابنة بايدن "آشلي" تظهر فيها، فيما كشفت وسائل إعلام أمريكية حقيقة الصورة المنسوبة لابنة المرشح الديمقراطي.

وذكر موقع (cnn) الإلكتروني إن الصورة المنسوبة إلى آشلي بنت بايدن والتي تظهر فيها فتاة جميلة تشبه إلى حد كبير إيفانكا بنت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "غير دقيقة".

وأوضح الموقع أن هذه الصورة تعود إلى عارضة أزياء (موديل) سبق وأن نشرتها العديد من المواقع كصورة للأخبار حول الموضة والأزياء والشعر والعيون، مؤكدة أنها ليست ابنة بايدن.

وأورد الموقع ذاته، صورة ابنة بايدن الحقيقية التي ظهرت مع والدها ووالدتها في عدة مناسبات خلال الفترة الأخيرة الماضية، لا سيما التجمعات الانتخابية قبيل موعد الانتخابات الأمريكية.

بنت بايدن الحقيقية

ويترقب العالم في الوقت الراهن، الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات الأمريكية التي يتنافس فيها جو بايدن مع ترامب، حيث انتهت عملية التصويت والاقتراع في غالبية الولايات.

وظهر بايدن في مؤتمر صحفي الليلة الماضية، إذ لم يعلن خلاله انتصاره في انتخابات الولايات المتحدة، لكنه أشار إلى أن الأرقام إيجابية والأمور تسير في الاتجاه الصحيح نحو الرئاسة.

آشلي بايدن

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