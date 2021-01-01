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كشف تفاصيل مقتل عائلة أردنية في لاس فيغاس.. وتعليق رسمي

الخميس 05 نوفمبر 2020 03:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
كشف تفاصيل مقتل عائلة أردنية في لاس فيغاس.. وتعليق رسمي



وكالات / سما /

قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية ضيف الله الفايز، إن السفارة الأردنية في واشنطن تتابع حادثة إطلاق النار التي تعرضت لها عائلة أردنية في مدينة لاس فيغاس بولاية نيفادا الأميركية، وأدت إلى مقتل امرأة وابنتها.

وبيّن الفايز أن الجاني كان يقطن في إحدى الشقق المجاورة للعائلة، وعُرف بتعاطيه المخدرات، لافتا إلى أن سكان المبنى كانوا يقدمون شكاوى ضده باستمرار بسبب الإزعاج المتكرر.

وأضاف أن التحقيقات الأولية كشفت أن الجاني اعتقد خطأ أن الشكوى مقدمة من العائلة الأردنية، فتوجه إلى شقتها وأطلق النار على المرأة وابنتها والخادمة (من جنسية غير أردنية).

وأسفرت الجريمة عن مقتل المرأة والخادمة، وإصابة الابنة بطلقات نارية، حيث تم نقلها للمستشفى لتلقي العلاج. كما قام الجاني باختطاف طفلها.

وإثر الواقعة، حضرت الشرطة على الفور وحدث تبادل لـإطلاق النار مع الجاني، مما أسفر عن مقتله والطفل.

وأوضح الفايز أن السفارة الأردنية على تواصل مع السلطات المحلية وذوي العائلة، "لتقديم كافة المساعدات الممكنة".

#لاسفيغاس #عائلة اردنية #الاردن #اميركا

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