مشاهدة مباراة الجزيرة والحسين إربد بث مباشر .. قناة الأردن الرياضية

عمان / سما

أعلنت قناة الأردن الرياضية، عن رابط مشاهدة مباراة الجزيرة والحسين إربد بث مباشر اليوم الخميس في إطار مواجهات الأسبوع الثاني عشر من الدوري الأردني للمحترفين موسم 2020 - 2021.

مباراة الجزيرة والحسين مباشر تبث من استاد عمان الدولي عبر قناة الأردنية الرياضية (Jordan Sport HD)، في حين لن يتم السماح بحضور الجماهير على المدرجات؛ للوقاية من مرض فيروس كورونا.

رابط مباراة الجزيرة والحسين إربد مباشر

ويأمل الجزيرة في تحقيق الانتصار بهذه الموقعة، من أجل الاقتراب من الوحدات متصدر جدول ترتيب الدوري الأردني برصيد 27 نقطة بفارق 6 نقاط أمام فريق الجزيرة.

أما الحسين إربد الذي يقدم مستويات جيدة هذا الموسم، فهو يسعى إلى مواصلة التقدم بالترتيب، إذ يحتل المركز الخامس برصيد 16 نقطة بفارق الأهداف فقط خلف الرمثا.

وتأتي هذه المواجهة الصعبة، في وقت يضرب فيروس كورونا عددًا من الأندية المنافسة في دوري المحترفين الأردني، خصوصا الوحدات والجزيرة والأهلي والفيصلي.

وحسب المعلومات المتوفرة، فقد تم تسجيل 14 إصابة بمرض كوفيد 19 في صفوف الفيصلي، 13 لدى الرمثا، 10 في النادي الأهلي، 7 بالجزيرة، وإصابة للوحدات.

وطالبت بعض الأندية بتأجيل الجولتين المقبلتين في الدوري الأردني، فيما يصر اتحاد الكرة على استئناف المنافسات وعدم تعطيلها من أجل إنهاء الموسم بالوقت المحدد.