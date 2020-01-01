رابط مشاهدة مباراة الوحدة والرائد بث مباشر .. القناة الرياضية السعودية

الرياض / سما

تقدم لكم وكالة سما الإخبارية، رابط مشاهدة مباراة الرائد والوحدة بث مباشر اليوم الخميس في إطار منافسات الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي.

مباراة الوحدة والرائد مباشر تنقل على القناة الرياضية السعودية (KSA Sports 1 HD) بصوت المعلق عبد العزيز هوساوي، فيما لا يوجد أي لقاءات أخرى بالدوري اليوم.

وتنطلق مباراة الوحدة والرائد عن الساعة السابعة وخمس وأربعين دقيقة بتوقيت السعودية والعراق والكويت والبحرين، 06:45 لدى مصر وسوريا وفلسطين والأردن وليبيا ولبنان.

رابط مباراة الوحدة والرائد

ويسعى الوحدة إلى تحقيق الانتصار الثاني له في الدوري السعودي، إذ يمتلك حاليا 3 نقاط في المركز الثاني عشر بالتساوي مع الباطن، فيما يوجد خلفه النصر وضمك والعين.

أما الرائد، فهو يمتلك 4 قاط في المركز التاسع بالتساوي مع التعاون وأبها والاتخاد، فيما حال انتصاره سوف يصل إلى النقطة السابعة بجوار المتصدرين الفتح والهلال والفيصلي والشباب.

ولم تسجل المواجهات التاريخية بين الفريقين أي تفوق واضح لنادٍ على حساب الآخر، إذ اعتاد المتابعون على المتعة والإثارة في الأداء والنتيجة بمباريات الرائد والوحدة.

وجرت 36 مباراة تاريخيا بين الرائد والوحدة في الدوري السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين وجميع المسابقات الكروية المحلية، كان آخرها الموسم الماضي وانتهت (0-0).