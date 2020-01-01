  1. الرئيسية
  2. الرياضة

رابط مشاهدة مباراة الوحدة والرائد بث مباشر .. القناة الرياضية السعودية

الخميس 05 نوفمبر 2020 02:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
رابط مشاهدة مباراة الوحدة والرائد بث مباشر .. القناة الرياضية السعودية



الرياض / سما

تقدم لكم وكالة سما الإخبارية، رابط مشاهدة مباراة الرائد والوحدة بث مباشر اليوم الخميس في إطار منافسات الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي.

مباراة الوحدة والرائد مباشر تنقل على القناة الرياضية السعودية (KSA Sports 1 HD) بصوت المعلق عبد العزيز هوساوي، فيما لا يوجد أي لقاءات أخرى بالدوري اليوم.

وتنطلق مباراة الوحدة والرائد عن الساعة السابعة وخمس وأربعين دقيقة بتوقيت السعودية والعراق والكويت والبحرين، 06:45 لدى مصر وسوريا وفلسطين والأردن وليبيا ولبنان.

رابط مباراة الوحدة والرائد

ويسعى الوحدة إلى تحقيق الانتصار الثاني له في الدوري السعودي، إذ يمتلك حاليا 3 نقاط في المركز الثاني عشر بالتساوي مع الباطن، فيما يوجد خلفه النصر وضمك والعين.

أما الرائد، فهو يمتلك 4 قاط في المركز التاسع بالتساوي مع التعاون وأبها والاتخاد، فيما حال انتصاره سوف يصل إلى النقطة السابعة بجوار المتصدرين الفتح والهلال والفيصلي والشباب.

ولم تسجل المواجهات التاريخية بين الفريقين أي تفوق واضح لنادٍ على حساب الآخر، إذ اعتاد المتابعون على المتعة والإثارة في الأداء والنتيجة بمباريات الرائد والوحدة.

وجرت 36 مباراة تاريخيا بين الرائد والوحدة في الدوري السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين وجميع المسابقات الكروية المحلية، كان آخرها الموسم الماضي وانتهت (0-0).

#الرياضية السعودية #بث مباشر #الوحدة #الرائد #الدوري السعودي #مباراة الوحدة والرائد #مباراة الرائد والوحدة

الأكثر قراءة اليوم

شاهد .. مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع الحلقة 4 الرابعة

نتائج امتحان السبر الترشيحي للبكالوريا 2021 برقم الاكتتاب للفرع الأدبي العلمي في سوريا

نتائج انتخابات 2020 في أمريكا: ترامب يعلن “الفوز”.. وبايدن يتقدم في المجمع الانتخابي

أين وصلت نتائج الانتخابات وما دور "مدينة الذنوب "في الحسم ؟

تقرير: السلطة تعتزم العودة الى التنسيق الامني والمدني مع اسرائيل

"واللا" العبري : نتنياهو خان ترامب ورفض مساندته علنا في الانتخابات الاميركية

اعلام اسرائيلي يكشف تفاصيل جديدة حول عملية إطلاق النار التي نفذها شاب فلسطيني بنابلس

الأخبار الرئيسية

وزيرة الصحة : تسجيل 4 وفيات و582 إصابة جديدة بفيروس كورونا و456 حالة تعاف

اليمين الإسرائيلي مصدوم من الانتخابات الامريكية : الضم يستوجب انتخاب ترامب

860x484 (1)

موقع عبري : مصر وإسرائيل تبحثان عن نفق على حدود غزة

"واللا" العبري : نتنياهو خان ترامب ورفض مساندته علنا في الانتخابات الاميركية

الصحة بغزة: تسجيل 248 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 198 حالة