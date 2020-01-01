"آبل" تواجه عجزا في رقائق إدارة استهلاك الطاقة لهواتف "آي فون 12"

وكالات / سما /

تواجه شركة "آبل" الأمريكية العملاقة عجزا في الرقائق الحيوية التي تدير استهلاك الطاقة بأجهزة "آي فون 12" والأجهزة الأخرى.

جاء ذلك بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء صباح اليوم الخميس عن مصادر مطلعة، دون الكشف عن هويتها.

وذكرت المصادر أن تلك المشكلة قد تهدد قدرة الشركة على تلبية الطلب على أحدث الإصدارات من الأجهزة الذكية خلال موسم العطلات.

وأشارت المصادر إلى أن القيود التجارية واضطرابات سلاسل التوريد الناجمة عن جائحة فيروس كورونا هي الأسباب الرئيسية لذلك العجز.

وتعد إدارة الطاقة أكثر أهمية في هواتف "آي فون 12" مقارنة بسابقاتها بسبب خصائص الكاميرا الإضافية وقدرات شبكات الجيل الخامس، مما يزيد من حاجة "آبل" لهذه المكونات.