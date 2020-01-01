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سبب يجعل ألابا أقرب للانتقال إلى الدوري الإنجليزي

الخميس 05 نوفمبر 2020 02:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
سبب يجعل ألابا أقرب للانتقال إلى الدوري الإنجليزي



وكالات / سما /

سيغادر النجم النمساوي الدولي ديفيد ألابا بايرن ميونيخ في الصيف المقبل بعد ان لم يصل لنقطة اتفاق مع إدارة النادي البافاري التي أعلنت بالفعل عن رحيله عبر تصريحات المدير الرياضي حسن صالح حميديتش.

ويجد ألابا منافسة واسعة من كبار أندية أوروبا للتوقيع معه في الموسم القادم نظراً لمسيرته المميزة وقدراته على اللعب في أكثر من مكان في أرض الملعب.

تُقدر قيمة ألابا في السوق بحوالي 60 مليون أو 70 مليون يورو ولذلك تحاول الأندية المهتمة بالتعاقد معه الانتظار لضمه في صفقة انتقال مجانية في يونيو القادم.

وحسب شبكة توتو ميركاتو فإن بيني زاهافي وكيل أعمال ألابا لديه اتصالات وثيقة مع مانشستر سيتي وريال مدريد لكن يوفنتوس متواجد كذلك بقوة في السباق.

لا يستبعد الظهير والمدافع المرموق فكرة الالتحاق بفريق يوفنتوس ولكن المشكلة تكمن في الراتب، حيث يرغب ألابا في الحصول على 15 مليون يورو كراتب سنوي بالإضافة إلى بعض المكافآت والحوافز.

ولهذا السبب يعتبر انتقال ألابا إلى مانشستر سيتي أقرب من انتقاله لليوفي بالوقت الحالي، ومع ذلك لا يزال فابيو باراتيتشي المدير الرياضي للبيانكونيري يقظاً وإذا ما كانت لديه الفرصة سيحاول الحصول على خدمات ألابا.

#ديفيد ألابا #ألابا #الدوري الإنجليزي

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