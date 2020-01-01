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مشاهدة مباراة معان والسلط اليوم بث مباشر

الخميس 05 نوفمبر 2020 01:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
مشاهدة مباراة معان والسلط اليوم بث مباشر



عمان / سما

تنشر لكم وكالة سما الإخبارية، رابط مشاهدة مباراة السلط ومعان بث مباشر اليوم الخميس 5 نوفمبر 2020 ضمن منافسات الأسبوع الثاني عشر من الدوري الأردني للمحترفين.

مباراة معان والسلط مباشر تنقل من ملعب استاد الملك عبدالله الثاني على قناة الأردن الرياضية (Jordan Sport HD) في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت العاصمة عمان والقدس.

وكان معان قد خطف فوزا في المباراة الأخيرة التي جمعته مع فريق السلط بهدف دون مقابل على استاد عمان الدولي، حيث أحرزه آنذاك اللاعب وسام أبو دعابس في الشوط الثاني.

مباراة معان والسلط مباشر

ويسعى فريق السلط إلى مواصلة التقدم في جدول الترتيب، إذ يتواجد حاليا في المركز السادس برصيد 15 نقطة بفارق واحدة فقط خلف الحسين إربد والرمثا وأمام نادي الصريح.

في المقابل، يحتل معان المركز الثامن برصيد 14 نقطة بالتساوي مع الصريح، فيما حال تمكن من إنهاء لقاء اليوم، سوف يصل إلى الترتيب الرابع كمنافس مباشر لفريق الفيصلي.

يذكر أنه بعد نهاية مباراة معان والسلط، فإن استاد عمان الدولي يشهد لقاءً آخرًا في الجولة الثانية عشرة، إذ يحل الحسين إربد ضيفا على الجزيرة وتنقل عبر القناة الأردنية الرياضية.

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