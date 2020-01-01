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التفاح يتم صفقته السادسة استعدادا للموسم الجديد

الخميس 05 نوفمبر 2020 01:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
التفاح يتم صفقته السادسة استعدادا للموسم الجديد



غزة / سما /

كشف نادي التفاح عن سادس صفقاته في الانتقالات الصيفية, استعدادا للموسم الكروي القادم في قطاع غزة 2020-2021.

وأكد التفاح تعاقده مع المهاجم رامي البيوك مدة موسم واحد, عقب رحيله عن خدمات خانيونس مؤخرا, تمهيدا للظهور مع الفريق في دوري الممتازة.

وسبق للتفاح أن تعاقد مع خمسة لاعبين آخرين في الانتقالات الصيفية, وهم المعتز بالله القططي, وبلال النمنم, ومحمد عبد اللطيف موسى, وعبد الباري بدوان, وبراء الغلبان.

يشار إلى أن التفاح توّج بلقب دوري الدرجة الأولى في الموسم الأخير, ما جعله يصعد للدرجة الممتازة هذا الموسم.

#نادي التفاح #دوري الممتازة #غزة #رامي البيوك

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