مستشفى هداسا يشتري مليون ونص جرعة من لقاح كورونا الروسي

القدس المحتلة / سما /

قالت مصادر عبرية ان مستشفى هداسا الاسرائيلي طلب شراء 1.5 مليون جرعة من اللقاح الروسي لفيروس كورونا.

وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية ان المستشفى ينوي التقدم لوزارة الصحة الاسرائيلية للموافقة على استخدام اللقاح في إسرائيل.

وقال مدير عام المستشفى ان المخاوف التي أثيرت بشأن اللقاح تنبع أساسًا من المنافسة مع الولايات المتحدة. النتائج التي رأيناها كانت جيدة.



وقال روثشتاين إنه حتى لو لم يحصل على موافقة وزارة الصحة لاستخدام اللقاح ، "سيكون لدينا علاقة به. تعمل هداسا في مناطق مختلفة من العالم". حسب قوله.