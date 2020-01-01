الكشف عن مدرب غزة الرياضي الجديد

غزة / سما /

عيّن نادي غزة الرياضي, جهاد السدودي مديرا فنيا للفريق الأول, استعدادا للموسم الكروي الجديد في قطاع غزة 2020-2021.

واتفق غزة الرياضي مع السدودي على جميع البنود لتولي تدريب الفريق, خلفا لعماد هاشم, الذي سيشارك في دورة المدربين المتقدمة "PRO" في قطر خلال الفترة القريبة المقبلة.

ويملك مدرب "العميد" الجديد, خبرة كافية في دوري الدرجة الأولى, بعدما تولى تدريب العديد من الأندية, آخرها الجلاء, الذي قاده للصعود للدرجة الممتازة لأول مرة بتاريخه.

يشار إلى أن غزة الرياضي سيلعب في الموسم الجديد بدوري الدرجة الأولى, عقب حلوله في المركز الحادي عشر وقبل الأخير لدوري الممتازة الموسم المنصرم برصيد 24 نقطة.