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الدفعة الأولى الأحد.. وزير العمل: صرف مساعدات المتضررين من كورونا سيستمر لنهاية 2020

الخميس 05 نوفمبر 2020 01:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
الدفعة الأولى الأحد.. وزير العمل: صرف مساعدات المتضررين من كورونا سيستمر لنهاية 2020



رام الله / سما /

قال وزير العمل نصري أبو جيش، يوم الخميس، إن الحكومة ستصرف مساعدات لـ 68 ألف عامل من المتضررين من جائحة كورونا، بدعم من البنك الدولي، حتى نهاية العام على سبع دفعات، كل دفعة تشمل 10 آلاف عامل.

وأشار أبو جيش إلى أن عملية صرف المساعدات للدفعة الأولى ستتم يوم الأحد المقبل، يليها بعد أسبوعين صرف الدفعة الثانية حتى انتهاء جميع عمليات الصرف للمنتفعين.

ولفت إلى أن قوائم المستفيدين جاهزة، بعد عمليات التدقيق التي نفذتها وزارة العمل بالتعاون مع عدد من الوزارات ذات الاختصاص، للتأكد من انطباق معايير وشروط صرف المنحة للعمال المتضررين، وما تبقى إجراءات فنية مع البنوك.

وأضاف أبو جيش أن هناك عددا من المعايير للاستفادة من المساعدات للعمال، بحيث يكون المستفيد من العمال العاملين في السوق المحلي، وأن يتراوح عمر العامل ما بين 18-65 عاما، وأن يكون من غير المستفيدين من منحة أخرى، وأن يحصل مستفيد واحد فقط من كل أسرة على المساعدة، لإتاحة الفرصة لمساعدة أكبر قدر ممكن من الأسر المتضررة.

#فيروس كورونا #مساعدات #فلسطين #متضررين #عمال

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