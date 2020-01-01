"واللا" العبري : نتنياهو خان ترامب ورفض مساندته علنا في الانتخابات الاميركية

القدس المحتلة / سما /

كشف موقع "واللا" العبري ان ادارة ترمب تشعر بان نتنياهو قد خانها ولم يدعم الرئيس الاميركي علنًا ، حيث انه كان حريصًا على عدم القفز بقوة إلى المستنقع السياسي الأمريكي.

وقال الموقع ان "نتنياهو كان يأمل بأن تكون النتائج الأولى بمثابة انتصار لترامب ، لكنه كان مخطئا ويلتزم الصمت حاليا ويستعد بالفعل للهجوم السحري وبث ذكريات "الصداقة" مع بايدن.

وقال الموقع ان المكالمة الهاتفية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والقادة السودانيين يوم الجمعة قبل أسبوعين ، والتي أعلنوا خلالها اتفاق التطبيع ، كانت تاريخية لكن جزءًا صغيرًا من المحادثة التي جرت أمام كاميرات التلفزيون أثارت قلق مستشاري نتنياهو".

وحسب الموقع "سأل الرئيس ترامب ، الذي سعى للحصول على كل دعم ممكن لحملته الانتخابية ، نتنياهو عما إذا كان يعتقد أن مرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن "النائم" سينجح في تحقيق مثل هذا الإنجاز" موضحا " نتنياهو تجنب جيدا حقل الألغام السياسي وأجاب دبلوماسيا أنه سيكون سعيدا للعمل مع أي شخص في أمريكا يريد دفع السلام قدما".

وتابع الموقع "بعد ساعات قليلة ، جرت محادثة غير رسمية بين أحد مستشاري ترامب وأحد مستشاري نتنياهو حيث قال مصدر مقرب من نتنياهو إن مستشار ترامب أبلغ نظيره الإسرائيلي أن الرئيس يشعر بخيبة أمل من رد فعل نتنياهو ، حيث يتوقع أن يحظى بدعم أكبر منه. وأوضح مستشارو ترامب للرئيس أن تصريح نتنياهو لصالحه يتعارض مع جميع قواعد البروتوكول".

وكشف التقرير انه تم إرسال أحد مستشاري نتنياهو المقربين ليسأل مسؤولي البيت الأبيض رسميًا عما إذا كانت حادثة "سليبي جو" قد أحدثت توترات بين الرئيس ورئيس الوزراء لكن مسؤولي البيت الأبيض هدأوا من المخاوف وأوضحوا أنه لا توجد مشكلة وفي مكتب نتنياهو تنفسوا الصعداء على الرغم من أن نتنياهو لم يرغب في اتخاذ موقف علني من المواجهة بين ترامب وبايدن حتى لا يخلق انطباعًا بالتدخل في الانتخابات الأمريكية ، إلا أنه أعرب في محادثات خاصة عن أمله في فوز الرئيس الحالي".

وقالت مصادر مقربة من رئيس الوزراء إن قلق نتنياهو الكبير في الأيام الأخيرة كان من "موجة زرقاء" من شأنها أن تمنح بايدن انتصارا كبيرا على ترامب.

و مع وصول النتائج الأولى التي تظهر فوز ترامب في فلوريدا وأوهايو ، أعرب نتنياهو عن رضاه وتفاؤله بأن الرئيس قد ينجح في الفوز ، بحسب مصادر مقربة منه ومع ذلك أمر نتنياهو جميع وزراء الليكود بعدم التحدث علنًا عن هذه القضية حتى تتضح النتائج النهائية".

وحسب التقرير "التزمت الغالبية العظمى من وزراء الحكومة الإسرائيلية الصمت وعندما سؤل وزير الصحة يولي إدلشتاين ، عن هذا الأمر في مؤتمر الصحة ، تهرب على الفور وقال إنه يريد انتظار النتائج النهائية لكن وزير شؤون الاستيطان ، تساحي هنغبي كان، أقل انضباطًا وقال أنه حتى لو فاز بايدن ، فإنه لا يعتقد أنه سيغير سياسة ترامب فيما يتعلق بالمستوطنات".

ويقول التقرير ليس من الواضح ما الذي استند إليه هنغبي في كلماته. حيث عندما كان بايدن نائبا للرئيس أوباما ، اتبع سياسة واضحة مناهضة للاستيطان.

وعلى الرغم من أن النتائج ليست نهائية بعد ، فقد بدأ مستشارو رئيس الوزراء الإسرائيلي بالفعل في تذكير المراسلين بالصداقة الطويلة الأمد بينه وبين نتنياهو.