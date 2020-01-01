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الصحة الإسرائيلية: 754 إصابة جديدة بكورونا وتراجع الحالات الخطيرة

الخميس 05 نوفمبر 2020 09:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة الإسرائيلية: 754 إصابة جديدة بكورونا وتراجع الحالات الخطيرة



القدس المحتلة / سما /

شخصت 754 إصابة جديدة بفيروس كورونا، أمس الأربعاء، دون تسجيل وفيات جديدة، فيما لوحظ استمرار التراجع في الحالات الخطيرة والاستقرار بمعدل الإصابة والعدوى، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الخميس.

ويرقد في أقسام كورونا في مستشفيات البلاد المئات من المصابين منهم 353 بحالة خطيرة و154 مصابا يتم ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي، فيما لم تسجل وفيات جديدة ليبلغ إجمالي الوفيات منذ تفشي الفيروس بالبلاد 2597 حالة وفاة.

ويبلغ إجمالي الإصابات النشطة 9406، بينما بلغ إجمالي إصابات كورونا التي سجلت في البلاد منذ الإعلان عن انتشار الفيروس في آذار/مارس الماضي 317556 إصابة.

وتواصل وزارة الصحة بالتنسيق مع صناديق المرضى إجراء فحوصات كورونا عبر المحطات المتنقلة، حيث تم إجراء 38601 من فحوصات كورونا منها 2% موجبة.

وتأتي هذ البيانات، فيما حذرت الطواقم الإدارية في المستشفيات من النقص الحاد في الأسرة والمستلزمات الطبية، حيث تعاني المستشفيات من نقص 1433 سريرا بمختلف الأقسام وخاصة في أقسام الأمراض الداخلية، عدا عن النقص في المستلزمات المعدات الطبية.

وحذر مديرو المستشفيات في رسالة بعثت بها على وزير الصحة الإسرائيلي، يولي إيدلشتاين، من عجز المستشفيات وعجزها عن استيعاب المرضى خلال الشتاء في حال لم يتم سد النواقص وتوفير المستلزمات والأسرة، خاصة مع مطالبة المستشفيات بالجهوزية لاحتمال موجة ثالثة لفيروس كورونا في الشتاء.

وفي ظل هذا الواقع الذي تعانيه المستشفيات وبيانات كورونا، صادق المجلس الوزاري المصغر للشؤون كورونا (كابينيت كورونا)، مساء الأربعاء، على فتح مقيد للمحلات التجارية المطلة على الشوارع (خارج مراكز التسوق)، بدءا من يوم الأحد المقبل.

ووفقا للقرار سيسمح للمصالح التجارية المطلة على الشوارع، استئناف أنشطتها بدءا من الأحد المقبل، على أن تستقبل 4 زبائن كحد أقصى في نفس الوقت، فيما ستبحث الحكومة خلال نهاية الأسبوع الجاري، إطلاق المرحلة الثالثة من خطة الخروج.

وعارض القرار كل من وزير الصحة، يولي إدلشتاين، ووزير الاقتصاد، عمير بيرتس، ووزيرة المساواة الاجتماعيّة والمتقاعدين، ميراف كوهين.

#اسرائيل #فيروس كورونا #اصابات

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